95% положительных отзывов: блогер решил доказать поклоннику, что сможет создать видеоигру

Известный блогер из никнеймом Dani решил оригинально ответить на критику фаната. Он создал полноценную игру, которая уже собрала немало положительных отзывов в Steam.

Несколько дней назад в магазине Steam появилась страница достаточно неприметной видеоигры с названием Muck. Правда, она мгновенно стала популярной, а также получила немало положительных отзывов.

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Muck – это многопользовательский симулятор выживания на необитаемом острове, который генерируется случайно. Создана эта видеоигра на игровом движке Unity, а выполнена в стилистике популярной игры Minecraft. Геймплейно игра очень простая, а также почти ничем не отличается от классических представителей этого жанра. Днем геймерам нужно собирать ресурсы, создавать нужные предметы и строить защитные укрепления. А уже ночью надо бороться с различными монстрами.

То есть саму видеоигру трудно назвать уникальной или особенной. Правда, ее уже успело оценить 15 тысяч пользователей со средним рейтингом в 95%. А в пиковый момент в этой игре находилось почти 17 тысяч геймеров. Понятно, что подобная статистика впечатляет, хотя этому есть достаточно логичное объяснение.

Дело в том, что ее разработчиком является очень известный блогер Dani. Сейчас на его ютуб-канал подписано почти 2,4 миллиона пользователей. Взяться за эту видеоигру он решил после слов одного фаната. Последний написал, что блогер вряд ли сам смог бы создать реальную игру. Dani решил доказать обратное, поэтому последние несколько месяцев потратил на разработку видеоигры Muck.

Стоит отметить, что игра понравилась не только поклонникам Dani, но и обычным пользователям Steam. Интересно, что разработчик не собирается на этом останавливаться, а после такого успеха планирует развивать свой проект. Напоследок стоит отметить, что бесплатно загрузить игру Muck можно по этой ссылке.

Трейлер видеоигры Muck​ – видео