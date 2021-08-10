Попытался осовременить: блогер установил более 500 модификаций на Skyrim – видео

Интересной работой поделился автор ютуб-канала Digital Dreams. На этот раз он попытался осовременить видеоигру Skyrim, а для этого использовал более 500 модов.

Несколько месяцев назад мы рассказывали об энтузиасте, который захотел создать Skyrim своей мечты. В целом он провел хорошую работу, а в его сборку вошло сразу 500 модификаций. Нечто похожее решил сделать и автор ютуб-канала Digital Dreams, который уже неоднократно занимался подобным осовремениванием известных проектов.

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Сразу стоит отметить, что на его канале можно найти немало подобных видео, а в целом этот блогер специализируется на демонстрации самых красивых игр. На этот раз он запустил The Elder Scrolls V: Skyrim с разрешением 4K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090, а также выставил максимально возможные настройки графики. Правда, на этом он останавливаться не захотел, потому что решил посетить еще и специальные сайты с модами для Skyrim.

В целом в своей работе он использовал более 500 различных модификаций. К сожалению, полным списком блогер не поделился, хотя в описании к этому видео можно найти информацию о некоторых модах. Например, для улучшения графической составляющей он использовал пресет FNENB, а вот с помощью Reshade смог добавить в игру эффект глобального освещения в реальном времени (трассировка лучей).

Такая работа с осовременивания Skyrim очень понравилась пользователям сети, а оригинальная запись уже собрала более 200 тысяч просмотров. Геймеры отмечают, что блогер действительно хорошо поработал, а результат его работы можно заметить даже невооруженным глазом. Особенно они отмечают вид леса, а также различные погодные эффекты. Правда, о полноценном реализме очень трудно говорить в этой ситуации, возможно, это уже максимум этой популярной видеоигры.

The Elder Scrolls V: Skyrim с модификациями на видеокарте GeForce RTX 3090: видео