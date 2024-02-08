Блогер попытался воссоздать трейлер GTA 6 в реальной жизни – что из этого вышло

Французский ютубер воссоздал трейлер анонса GTA 6 в реальной жизни, кадр за кадром. Результат получился настолько блестящим, что видео быстро стало вирусным в сети.

После многих лет ажиотажа и ожидания дебютный трейлер GTA 6 наконец появился в декабре 2023 года.

Также интересно На PIN-UP․UA стали доступны игры Betsolutions

Кадры из видео ошеломили геймеров, а количество просмотров на YouTube стало рекордным за первые 24 часа после публикации.

С тех пор поклонники GTA продолжают просматривать трейлер. Кто-то делает это для того чтобы найти в нем новые, ранее не замеченные детали, а кто-то для того чтобы воспроизвести его в других играх.

Однако в своем новом видео ютуб-блогер CYRILmp4 пошел еще дальше, и поехал во Флориду с намерением создать свою версию нашумевшего видео, отснятую в реальной жизни.

Результат работы энтузиаста получился просто потрясающим, менее чем за 2 недели ролик набрал более 320 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев только на YouTube.

Полная версия от блогера – смотреть видео

На некоторых кадрах действительно трудно определить, какой из них из реальности, а какой игровой. Не могу дождаться выхода игры,

– написал один из комментаторов.

Нашлись и те, кто утверждает, что "трейлер выглядит более реальным, чем видео из реальности", настолько пришлась им по душе работа блогера.