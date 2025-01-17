Ветеран PlayStation раскрыл, почему Bloodborne до сих пор не получила ремастера

Фанаты Bloodborne годами ждут ремастера игры FromSoftware и обвиняют в его отсутствии PlayStation, но это вовсе не из-за них игра не выходит в свет, уверяет ветеран компании.

Ремастер Bloodborne все больше превращается в нечто вроде шутки о Half-Life 3, ведь поклонники творчества FromSoftware годами умоляют о нем, но в ответ получают лишь молчание, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Слишком важный проект

В подкасте Kinda Funny Games многолетний работник PlayStation и бывший президент SIE Worldwide Studios для Sony – Сюхей Йосида, прокомментировал эту ситуацию.

У меня есть только моя личная теория. Поскольку я помню, Миядзаки-сан очень, очень любил Bloodborne... Я думаю, что он заинтересован (в ремейке, – Games 24), но он такой успешный и такой занятой,

– говорит Йосида.

Так вот, по мнению Йосиды главный создатель Bloodborne – Хидетака Миядзаки, хочет собственноручно работать над вероятным ремастером, а не передавать его в другие руки, но пока банально не имеет на это времени.

Он не хочет, чтобы кто-то другой касался его (Bloodborne, – Games 24), это моя теория, и команда PlayStation уважает его желание,

– подытожил Сюхей.

Полная запись подкаста – смотрите видео

В завершение Йосида еще раз уточнил, что он не знает наверняка, действительно ли это так, или нет, но это его честное предположение.