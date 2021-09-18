Более 90% положительных отзывов: в Steam вышел интересный градостроительный симулятор Timberborn

Студия Mechanistry выпустила видеоигру Timberborn в режиме раннего доступа. Геймерам этот проект очень понравился, а также он уже даже успел запрыгнуть в топ продаж Steam.

Несколько дней назад независимая польская студия Mechanistry выпустила свою дебютную видеоигру с названием Timberborn. Правда, пока она вышла в режиме раннего доступа, а полноценный релиз должен состояться лишь в следующем году.

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Timberborn - это градостроительный симулятор, в котором геймеры управляют не людьми, а бобрами. По сюжету, человечество превратило Землю в пустыню и исчезло, но некоторые животные смогли адаптироваться и эволюционировать. Лучше всего к новым условиям приспособились бобры, а потому именно они и стали повелителями планеты. В этой версии видеоигры игрокам доступны две фракции: "Хвосты мира", которые занимаются сельским хозяйством и охраной природы, а также "Железные зубы", которые делают ставку на быстрое индустриальное развитие. Разработчики отметили, что в каждой фракции будут свои уникальные миссии.

Геймплейно это классический градостроительный симулятор, в котором геймерам нужно заниматься обустройством своего поселения. Правда, все не так просто, потому что климат на планете изменился, а высокие температуры и длительные засухи стали нормой. Поэтому одним из важнейших элементов геймплея является контроль над реками и другими водоемами. Также уже известно, что эти умные бобры для строительства могут использовать не только древесину, но и металл.

Стоит отметить, что дебютировала игра Timberborn очень удачно. Дело в том, что она почти сразу же запрыгнула в топ продаж Steam, а ее пиковый онлайн уже достиг показателя в более чем 10 тысяч игроков. Оценили ее пользователи этого сервиса также очень высоко – 93% положительных отзывов (почти 700 рецензий). Напоследок стоит отметить, что за 329 гривен эту видеоигру можно приобрести не только в Steam, но и в Epic Games Store и GOG.

Трейлер видеоигры Timberborn: видео