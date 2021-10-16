Более 90% положительных отзывов: в Steam вышел научно-фантастический экшен The Riftbreaker

Видеоигра The Riftbreaker удачно дебютировала в Steam. Новый проект EXOR Studios очень понравился пользователям этого сервиса, а в целом у него сейчас 91% положительных отзывов.

Несколько дней назад независимая польская студия EXOR Studios выпустила свою новую видеоигру под названием The Riftbreaker. Ее новый проект сразу же попал в число самых популярных новинок Steam, а также получает сейчас очень высокие оценки от пользователей этого сервиса.

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The Riftbreaker – это научно-фантастический экшен с элементами выживания и стратегии, в котором игрокам предстоит помочь главной героине создать плацдарм для колонизации планеты Галатея-37. Она должна не только построить базу на этой отдаленной планете, но и создать особый портал для перемещения. В этом ей поможет специальный костюм под названием "Мистер Ригз", который выдерживает суровые погодные условия, а также оборудован инструментами для строительства базы, добычи ресурсов и сбора образцов.

Правда, все не так и просто. Дело в том, что местная фауна настроена очень агрессивно, а потому главной героине нужно будет еще и постоянно отбиваться от их атак. Из интересного еще стоит отметить, что в The Riftbreaker есть немало уникальных биомов и разнообразных технологий, а также сразу три режима игры: сюжетный, песочница и выживание.

Релизный трейлер видеоигры The Riftbreaker: видео

В сервисе Steam видеоигра The Riftbreaker дебютировала очень успешно – 91% положительных отзывов (более тысячи рецензий), а ее пиковый онлайн уже достиг показателя в 20 тысяч игроков. Особенно пользователи отмечают увлекательный игровой процесс, сюжет, графику, бои и оптимизацию. А вот критикуют игру за небольшие баги и отсутствие кооперативного режима.

Все пользователи Steam сейчас могут сыграть в бесплатную демонстрационную версию этого продукта. А вот полноценная видеоигра стоит 399 гривен, правда, до 21 октября ее можно будет приобрести со скидкой в 10%. Напоследок стоит отметить, что релиз The Riftbreaker состоялся не только на PC (также есть в GOG и Epic Games Store), но и на PlayStation и Xbox.

Видеоигра The Riftbreaker / Фото из магазина Steam