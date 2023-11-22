Steam начал большую осеннюю распродажу: Diablo 4 временно бесплатная

В онлайн-магазине Steam началась традиционная большая осенняя распродажа игр. Акция продлится целую неделю, и в это время ряд популярных игр будут иметь большие скидки, а Diablo 4 и вовсе стала бесплатной.

Акция продлится до 20 часов вечера 28 ноября по киевскому времени. Так что геймерам стоит поторопиться, чтобы успеть пополнить свою библиотеку такими желанными играми.

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Осенняя распродажа на Steam

Пожалуй, самым привлекательным предложением является возможность бесплатно поиграть в Diablo 4. Хотя неделя – это достаточно много, но полностью пройти игру за это время, к сожалению, вы не сможете. Максимальный уровень персонажа в бесплатной версии игры ограничен – не выше 20 уровня.

Вместо этого геймеров также ждут целый ряд приятных скидок. В общем, на популярные игры действуют скидки от 20% до 90%. Среди них:

Starfield – со скидкой 20% (1 тысяча 359 гривен),

– со скидкой 20% (1 тысяча 359 гривен), Lords of the Fallen – скидка 34% (989 гривен вместо 1 тысячи 499),

– скидка 34% (989 гривен вместо 1 тысячи 499), комплект Cyberpunk 2077 + DLC "Иллюзия свободы" – скидка 39% (1 тысяча 10 гривен),

+ – скидка 39% (1 тысяча 10 гривен), Half-Life: Alyx – скидка 66% (382 гривны),

– скидка 66% (382 гривны), Star Wars Jedi: Survivor – скидка 40% (1 тысяча 19 гривен),

– скидка 40% (1 тысяча 19 гривен), Civilization 6 – скидка 90% (всего 52 гривны),

– скидка 90% (всего 52 гривны), Fallout 76 – скидка 80% (всего 107 гривен).

И это все – только маленькая частица. В общей сложности со скидками доступны десятки разнообразных игр на любой вкус.