Больше не Pro Evolution Soccer: Konami объявили о полном перезапуске футбольного симулятора

PES – известен всем поклонникам виртуального футбола как извечный соперник серии FIFA, однако, похоже, что больше мы этой аббревиатуры не услышим, ведь Konami решили полностью изменить подход к разработке. Подробнее об анонсе новой игры eFootball в материале.

Компания Konami наконец анонсировала свой новый футбольный симулятор – eFootball, который долгое время находился под завесой тайны. Поклонников удивило то, что разработчики решили полностью отказаться от бренда Pro Evolution Soccer, а сама игра будет распространяться по условно-бесплатной модели.

Интересно В сеть попал список новых икон из FIFA 22: Диего Милито, Касильяс, Уэйн Руни и другие

По словам создателей проекта, они планируют развивать "свеженькую" франшизу в совершенно новом для себя направлении.

Мы решили создать новый игровой движок с модернизированной системой анимации и элементами управления. Результат оказался даже более захватывающим, чем предполагалось. Мы вышли за рамки PES и попали в новый мир виртуального футбола. Чтобы отметить начало новой эры, было решено переименовать наш любимый бренд PES в eFootball!, – заявили разработчики в анонсе.

Первый трейлер проекта eFootball



Пожалуй, одним из самых существенных нововведений станет то, что eFootball будет реализована на новом, не только для серии-предшественницы, но и в целом для спортивных видеоигр такого уровня движке Unreal Engine 4. Он подарит любителям футбола реалистичную графику и максимально приближенную к реальности физику, что выльется в совершенно новый геймплей.

Футбольный симулятор будет доступен всем желающим абсолютно бесплатно, а новый контент будет наполнять игру вместе с течением "сезонов", которые будут аналогом популярного для многих условно-бесплатных игр боевого пропуска. Также в игре будет собственный аналог мегапопулярного режима Ultimate Team из FIFA, однако его детали пока не разглашаются.

"Дорожная карта" игры eFootball / изображение konami.com

Кроме этого в планах Konami есть амбиции сделать игру киберспортивной дисциплиной, ведь уже на зиму текущего года запланирован запуск профессиональных и любительских турниров.

Конкретной даты выхода eFootball еще нет, однако окном релиза запланирована осень 2021 для ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Ближе к концу зимы проект также получит версию для мобильных устройств.