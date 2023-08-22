Steam устроил распродажу украинских игр: на STALKER и другие действуют огромные скидки
22 августа 2023, 12:39Читати новину українською
Источник:Steam
На Steam действует фестиваль украинских игр, посвященный специально Дню Независимости Украины. До 24 августа включительно игры от украинских разработчиков действуют огромные скидки.
Во время фестиваля скидки получили множество хороших видеоигр – от инди-игр от самостоятельных разработчиков до блокбастеров студий GSC Game World, 4A Games и Frogwares.
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Скидки на украинские игры
Фестиваль предлагает сразу две приятные услуги: купить хорошие игры по значительно низким ценам, чем обычно, а заодно и поддержать украинских разработчиков. Среди предложений есть следующие игры:
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 99 гривен вместо 499,
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 99 гривен вместо 499,
- Sherlock Holmes Chapter One – 209 гривен вместо 699,
- STALKER: Bundle – 119 гривен вместо 479,
- Metro Saga Bundle – 148 гривен вместо 1 274,
- Cossacks 3 – 111 гривен вместо 279,
- Ostriv – 296 гривен вместо 329,
- BABA YAGA – 59 гривен вместо 149,
- The Serpent Rogue – 100 гривен вместо 400,
- Titan Chaser – 19 гривен вместо 49,
- Farlanders – 148 гривен вместо 229.