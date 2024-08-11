Появится ли Геральт в The Witcher 4 – актер озвучки дал однозначный ответ

Актер Даг Кокл, который подарил свой голос английской версии Геральта из Ривии, неожиданно поделился интересной информацией о следующей части серии The Witcher от CDPR.

Хотя пока сведения о Project Polaris ограничены, актер озвучки, который работал над предыдущими частями игры порадовал фанатов фэнтезийной серии.

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CDPR подтвердила разработку новой части The Witcher еще в конце 2022 года. Тогда компания сообщила, что игра под кодовым названием Project Polaris создается на движке Unreal Engine 5 и даст старт новой трилогии The Witcher, в которой Геральт больше не будет главным протагонистом.

Однако, любимый геймерами охотник на монстров, очевидно, таки появится в новой игре.

По крайней мере, это следует из слов Дага Кокла – актера озвучки, который подарил "мяснику из Блавикена" свой голос в предыдущих играх серии.

В видео, опубликованном YouTube-каналом Fall Damage, Кокл сперва заявил, что "ничего не может сказать" о следующей части "Ведьмака", но моментом спустя сказал, что его персонаж будет присутствовать в ней.

Мы знаем, что Геральт будет частью игры, мы просто не знаем, насколько, и игра не будет сосредоточена на Геральте, – сказал актер.

Комментарий Кокла звучал так, будто он был уверен, что CDPR уже официально подтвердила участие Геральта в проекте, но это не совсем так, ведь однозначной информации об этом не было. Так что, актер, вероятно случайно, выдал интересный секрет разработчиков.

При этом Даг также признался, что еще не видел сценария игры, хотя игриво добавил, что из-за соглашения NDA может об этом откровенно врать.