Еще один легендарный игрок NAVI возвращается в украинскую команду

В последнее время в киберспортивных командах по всему миру происходит гораздо больше замен, чем обычно, и очередная из них пройдет в Natus Vincere. Как сообщили источники, легендарный Puppey присоединится к клубу на квалификациях DreamLeague Season 24, а также других будущих турнирах.

Большое возвращение

Эстонец Клемент Иванов, известный в игровом мире Dota 2 как Puppey, прокомментировал свое присоединение к составу Natus Vincere. Он заявил, что решил "помочь своим старым друзьям", но позже обязательно вернется в команду Team Secret, за которую играет с августа 2014 года, пишет CyberScore.

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До этого представители Natus Vincere объявили о присоединении Puppey в роли дублера на своих страницах в социальных сетях. В обновленном составе NaVi примут участие в отборе на DreamLeague Season 24 и других будущих турнирах.

Состав Natus Vincere теперь таков:

Артем Yuragi Голубев.

Сухбат sanctity Отгондаваа.

Мирослав BOOM Бикан (дублер).

Бакит Zayac Эмильжанов.

Клемент Puppey Иванов (дублер).

Предположительно, это означает, что NAVI прощается с Арманом Орзбаевым, известным как Malady. Причины неизвестны. Ранее мы также сообщали, что команда рассталась с Дмитрием Тарасичем, известным как Nefrit, который играл за NAVI с 12 ноября 2023 года. На его место пришел Мирослав Бицан, известный как BOOM, который ранее играл за Team Secret.

После того как Puppey ушел из NAVI в 2014 году, команда начала понемногу сдавать позиции. Как пишет GameInside, в то время среди игроков произошел раскол, а руководство стало на сторону Денди и его сторонников, которые остались в составе. С Puppey NAVI трижды сыграли в финалах The International, но с его уходом ни один состав так и не достиг ощутимого успеха, который можно было бы сравнить с тем, что имела команда в 2011-2013 годах. Сам Денди позже также покинул команду.