Выживание на высоте: состоялся релиз атмосферной игры Cairn
- Игра Cairn, разработана The Game Bakers, является симулятором альпиниста, где игроки должны планировать маршрут и экономить ресурсы для выживания в горах.
- Проект получил высокие оценки на Metacritic и Steam, но имеет технические недостатки на флагманских видеокартах; доступен на PlayStation 5 и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.
Студия The Game Bakers выпустила Cairn – симулятор альпиниста, в котором необходимо планировать маршрут и экономить ресурсы для выживания в горах. Проект уже получил высокие оценки от профессиональной прессы и обычных пользователей.
История сосредоточена на профессиональной альпинистке Аави, которая пытается покорить неприступную вершину и узнать больше об этом живописном месте, как рассказано на сайте TopGear.
Чем особенна Cairn?
Покорение каждого склона в Cairn является сложной задачей, поэтому предварительная подготовка и расчет ресурсов являются критически важными. Главная героиня во время длительного подъема должна постоянно проверять наличие воды, медикаментов, пластырей и магнезии.
В дороге Аава не только преодолевает препятствия, но и встречает других путешественников, передает привет коллегам, оставшихся внизу, и изучает историю горы Ками. Музыка и общая атмосфера проекта вызвали восхищение у сообщества, а систему инвентаря и передачу ощущения высоты называют очень продуманными.
Трейлер Cairn – смотрите видео:
На агрегаторе Metacritic игра получила рейтинг 83 – 84 %, а в Steam количество положительных отзывов достигает 93 %. Игроки эмоционально описывают свой опыт, отмечая, что от напряжения буквально дрожат руки и ноги, а сами ощущения от процесса чрезвычайно сильны.
Вместе с тем техническая часть имеет определенные недостатки: владельцы флагманских видеокарт сообщают о регулярных проседаниях частоты кадров.
Сейчас симулятор доступен на PlayStation 5 и персональных компьютерах через сервисы Steam, Epic Games Store и GOG. В магазине Valve игру можно приобрести за 990 рублей с учетом скидки по случаю релиза, также в проекте присутствует текстовая локализация.