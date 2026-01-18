Блогер сравнил графику в Call of Duty 2012 и 2026 года выхода и геймеры шокированы увиденным

Ютубер сравнил культовую карту из серии Call of Duty Black Ops из игры 2012 года и ее обновленную версию, вышедшую в 2026. Результат изрядно удивил и даже разозлил геймеров.

На прошлой неделе в Call of Duty: Black Ops 7 вышло обновление Season One Reloaded, которое принесло в игру много нового контента, среди которого и несколько карт, информирует 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

Блогер сделал сравнение графики в играх, между которыми 14 лет?

Среди них оказалась известная фанатам серии Meltdown, которая была чрезвычайно популярной еще в Call of Duty: Black Ops 2 в 2012 году.

Локацией карты является атомная электростанция и многие геймеры с нетерпением ожидали ее возвращения в BLOPS7.

Однако, блогер Replay Mode заметил, что это не совсем тот самый Meltdown, что 14 лет назад, и сделал интересное видеосравнение, которым поделился в X.

Activision отметили, что обновленная версия карты имеет "улучшенную графику" и "динамическое освещение".

Но на деле в современной версии картинка просто выглядит более чистой и менее "грязной", ведь текстурам и вообще элементам "декора" не хватает многих старых деталей, вроде лужи на земле или предупредительные наклейки, что делали местность куда более атмосферной.

Видеосравнение: посмотрите ролик

Как отреагировали фанаты CoD?

В комментариях к посту блогера, многие геймеры заявили, что новая версия карты выглядит намного хуже оригинала.

В BO7 выглядит бездушно и монотонно, в BO2 выглядит более красочно и ярко, нереальное ухудшение,

– написал один из недовольных игроков.

Это не тот прогресс, которого вы ожидаете за 13 лет с экспоненциальным ростом плотности транзисторов и сотнями миллионов долларов на разработку,

– сказал еще один расстроенный фанат.

В то же время другие игроки утверждают, что новая карта больше подходит для соревновательных режимов, как раз из-за того, что является "чистой" и обеспечивает лучшую видимость.

Понятно, что угодить всем геймерам сразу это задача не из легких, поэтому здесь, наверное, каждый останется при своем – кто-то будет скучать по утраченной атмосфере, а кто-то будет радоваться "улучшению", пусть и весьма призрачному.