Блогер сравнил графику в Call of Duty 2012 и 2026 года выхода и геймеры шокированы увиденным
- Блогер сравнил графику карты Meltdown с Call of Duty Black Ops 2 (2012) и ее обновленную версию в Call of Duty: Black Ops 7 (2026), что вызвало противоречивые реакции геймеров.
- Игроки разделились во мнениях: одни считают, что новая версия выглядит хуже, другие отмечают, что она подходит для соревновательных режимов благодаря лучшей видимости.
Ютубер сравнил культовую карту из серии Call of Duty Black Ops из игры 2012 года и ее обновленную версию, вышедшую в 2026. Результат изрядно удивил и даже разозлил геймеров.
На прошлой неделе в Call of Duty: Black Ops 7 вышло обновление Season One Reloaded, которое принесло в игру много нового контента, среди которого и несколько карт, информирует 24 Канал со ссылкой на Kotaku.
Блогер сделал сравнение графики в играх, между которыми 14 лет?
Среди них оказалась известная фанатам серии Meltdown, которая была чрезвычайно популярной еще в Call of Duty: Black Ops 2 в 2012 году.
Локацией карты является атомная электростанция и многие геймеры с нетерпением ожидали ее возвращения в BLOPS7.
Однако, блогер Replay Mode заметил, что это не совсем тот самый Meltdown, что 14 лет назад, и сделал интересное видеосравнение, которым поделился в X.
Activision отметили, что обновленная версия карты имеет "улучшенную графику" и "динамическое освещение".
Но на деле в современной версии картинка просто выглядит более чистой и менее "грязной", ведь текстурам и вообще элементам "декора" не хватает многих старых деталей, вроде лужи на земле или предупредительные наклейки, что делали местность куда более атмосферной.
Видеосравнение: посмотрите ролик
Как отреагировали фанаты CoD?
В комментариях к посту блогера, многие геймеры заявили, что новая версия карты выглядит намного хуже оригинала.
В BO7 выглядит бездушно и монотонно, в BO2 выглядит более красочно и ярко, нереальное ухудшение,
– написал один из недовольных игроков.
Это не тот прогресс, которого вы ожидаете за 13 лет с экспоненциальным ростом плотности транзисторов и сотнями миллионов долларов на разработку,
– сказал еще один расстроенный фанат.
В то же время другие игроки утверждают, что новая карта больше подходит для соревновательных режимов, как раз из-за того, что является "чистой" и обеспечивает лучшую видимость.
Понятно, что угодить всем геймерам сразу это задача не из легких, поэтому здесь, наверное, каждый останется при своем – кто-то будет скучать по утраченной атмосфере, а кто-то будет радоваться "улучшению", пусть и весьма призрачному.