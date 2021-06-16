Новый транспорт и таинственные красные двери: все о старте нового сезона в Call of Duty: Warzone

В Call of Duty: Warzone в ближайшее время начнется четвертый сезон. Разработчики уже показали соответствующий трейлер, а также рассказали немало интересной информации об этом событии.

Несколько дней назад компания Activision представила трейлер четвертого сезона в Call of Duty: Warzone. Стартует он уже 17 июня, а подробная информация об этом событии уже появилась на официальном сайте игры.

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Стоит начать с того, что разработчики снова изменили Верданск, правда, не так кардинально. На карте появится новая локация, где можно будет увидеть обломки спутника, а также какие-то таинственные красные двери. Возможно, они будут использоваться для скоростного перемещения (аналог телепортов). Также интересно, что авторы вновь изменили ГУЛАГ, а теперь игроки будут сходиться на уменьшенной версии карты Hijacked.

Место падения спутника / Фото портал Call of Duty

Таинственные красные двери / Фото портал Call of Duty

Новый ГУЛАГ / Фото портал Call of Duty

Понятно, что со стартом четвертого сезона в Call of Duty: Warzone появится и новое оружие. В видеоигру добавят следующее вооружение: ручной пулемет MG 82, "гвоздемет", пистолет-пулемет OTs 9, штурмовую винтовку C58 и булаву. А также в Call of Duty: Warzone заглянут и новые оперативники: Jackal, Salah, и Weaver.

Jackal / Фото портал Call of Duty

Salah / Фото портал Call of Duty

Weaver / Фото портал Call of Duty

Правда, самым интересным нововведением может стать появление мотоцикла в этой популярной королевской битве. В целом разработчики отметили его маневренность и скорость (самый быстрый в игре), а также добавили, что на нем можно будет даже выполнять трюки в воздухе.

Мотоцикл / Фото портал Call of Duty

Из интересного еще стоит отметить, что в игре остается и небоскреб Nakatomi Plaza, правда, без соответствующего брендирования. Также на старте сезона в видеоигре будет доступен режим Resurgence Mini, а чуть позже Payload. С полным списком всех обновлений и изменений в Call of Duty: Warzone можно ознакомиться по этой ссылке.

Трейлер четвертого сезона в Call of Duty: Warzone – видео