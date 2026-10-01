Capcom рассказала, что будет делать, когда закончатся ремейки Resident Evil

Японская компания Capcom подготовила план на случай, если у нее закончатся классические игры серии Resident Evil для создания ремейков. Разработчики уже давно закладывают основу для масштабного объединения двух основных сюжетных линий культовой франшизы.

Сочетание двух эпох

Сейчас японский издатель одновременно выпускает как новые номерные части, так и обновленные версии классических проектов. Однако со временем серия обновлений неизбежно догонит современную хронологию сюжета основной серии, пишет Video Games Chronicle.

Сейчас серия Resident Evil развивается в двух направлениях: номерные части раскрывают текущую драму, а ремейки позволяют пережить прошлое,

– прокомментировал исполнительный продюсер серии Дзюн Такеути.

По словам руководителя, компания готовит масштабный кроссовер между ремейками и основными играми еще с момента выхода Resident Evil Village. Разработчики специально добавляют в новые проекты отсылки к классическому сюжету, включая упоминания корпорации Umbrella, основателя Спенсера и возвращение в город Раккун-Сити. Ранее ранние части для PlayStation были труднодоступны для игроков, поэтому обновления стали отличным способом перезапуска.

Загадочный подтекст и планы на будущее

В компании стремятся полностью раскрыть концепцию этого объединения перед важным юбилеем популярной франшизы.

Игроки должны понять значение этого кроссовера до того, как серия отметит свое 40-летие,

– добавил Дзюн Такеути.

Этот юбилей состоится в 2036 году, поэтому у разработчиков есть достаточно времени для воплощения своих замыслов. Несмотря на отсутствие официальных анонсов следующих проектов, фанаты ожидают ремейков пятой и шестой частей культового хоррора.