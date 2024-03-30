CDPR комментирует мобильные игры по Cyberpunk и Ведьмаку, а также микротранзакции в ее играх

Студия CD Projekt Red в последнее время стала очень активной в своих комментариях, рассказывая о будущих играх и комментируя уже выпущенные. На этот раз компания высказалась о мобильных играх во вселенной Cyberpunk 2077 и The Witcher, рассказала о том, стоит ли ждать в ее играх микротранзакции, а также анонсировала проект Sirius и сюрпризы в продолжениях "Ведьмака".

Мобильные версии

Опыт польской компании на рынке мобильных развлечений нельзя назвать успешным, однако разработчики не покидают попыток перенести свои франшизы на экраны смартфонов. Соруководитель CD Projekt Михал Новаковский заявил, что они готовы доверить разработку мобильных игр по Cyberpunk 2077 и The Witcher сторонним студиям.

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По словам Новаковского, CD Projekt не только заинтересована в подобных партнерствах, но уже делала шаги для их заключения. Впрочем, на данном этапе компании анонсировать нечего.

Бизнес-модели для потенциальных мобильных игр по Cyberpunk 2077 или The Witcher пока что не определены, а предпочтения по этому вопросу в CD Projekt озвучивать не готовы: "Когда придет время, мы обязательно поделимся информацией", – говорит Новаковский.

Что касается прошлого опыта CD Projekt на мобильном рынке, то летом 2021 года студия выпустила на iOS и Android условно-бесплатную ролевую AR-игру The Witcher: Monster Slayer ("Ведьмак: Охотник на чудовищ") в стиле Pokemon Go. Проект просуществовал чуть меньше двух лет и, не оправдав ожидания создателей, закрылся в прошлом июне. Игрокам предлагалось искать в реальном мире чудовищ из вселенной "Ведьмака" и истреблять их.

Микротранзакции: будут или не будут

Финдиректор CD Projekt Пиотр Нелюбович и вице-президент по связям с инвесторами Каролина Гнась в разговоре с акционерами рассказали о The Witcher 4, микротранзакции и отношении к AAAA-играм.

Нелюбович напомнил, что команда The Witcher 4 (кодовое название Polaris) выросла уже до 400 человек (более 65 % от штата CD Projekt Red) и во второй половине 2024 года планирует перейти к активной разработке игры.

От ответа на вопрос о сроках старта рекламной кампании следующего "Ведьмака" Гнась уклонилась: "Элемент неожиданности важен в нашем деле, поэтому позвольте нам удивить вас".

Нелюбович заверил, что микротранзакциям не место в одиночных играх CD Projekt Red, но не исключает их появление в мультиплеерных проектах. К последним относится Sirius от The Molasses Flood.

– нелинейный мультиплеерный экшен во вселенной "Ведьмака". Он позиционируется как продукт AAA-уровня с целевой аудиторией более широкой, чем была у The Witcher 3: Wild Hunt.

О чем еще Нелюбович и Гнась рассказали инвесторам: