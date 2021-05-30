Разработчики рекомендуют: CD Projekt RED назвала лучшие модификации для трилогии The Witcher

Компания CD Projekt RED назвала свою десятку лучших модификаций для трилогии The Witcher. В их подборку попало немало интересных работ, а некоторые могут даже оказаться в обновленной версии третьей части.

Наверное, многие геймеры знают, что в этом месяце видеоигры из трилогии The Witcher отмечали своеобразные юбилеи. Релиз второй части состоялся 10 лет назад, а с выхода третьей уже прошло 6 лет. Поэтому весь май компания CD Projekt RED публиковала различные тематические подборки и топы.

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На этой неделе представители компании CD Projekt RED решили вспомнить лучшие модификации сразу для всей трилогии. Всего в подборку попало десять модов, хотя представители компании отметили, что таких интересных работ значительно больше.

Лучшие фанатские модификации для трилогии The Witcher:

The Witcher Overhaul Project – набор текстур высокого разрешения для первой части.

– набор текстур высокого разрешения для первой части. Rise of the White Wolf Enhanced Edition – модификация для The Witcher, которая меняет интерфейс и серьезно улучшает текстуры. Также в этот набор вошли новые доспехи и кат-сцены.

– модификация для The Witcher, которая меняет интерфейс и серьезно улучшает текстуры. Также в этот набор вошли новые доспехи и кат-сцены. Masquerade – детективная нуар-история для первой части.

– детективная нуар-история для первой части. Better Texture Environment – мод, который добавляет в The Witcher 2 улучшенные текстуры окружающей среды.

– мод, который добавляет в The Witcher 2 улучшенные текстуры окружающей среды. Lykaon – незавершенная масштабная сюжетная модификация для второй части. Дело в том, что ее автора позвали работать в CD Projekt RED, поэтому некоторые замыслы он реализовывал уже в The Witcher 3 (задание "Портретист").

– незавершенная масштабная сюжетная модификация для второй части. Дело в том, что ее автора позвали работать в CD Projekt RED, поэтому некоторые замыслы он реализовывал уже в The Witcher 3 (задание "Портретист"). Farewell of the White Wolf – эпилог всей трилогии, посвященный свадьбе Геральта и Йеннифэр (на игровом движке второй части)

– эпилог всей трилогии, посвященный свадьбе Геральта и Йеннифэр (на игровом движке второй части) High Quality Faces – мод, который улучшает вид лиц в The Witcher 3.

– мод, который улучшает вид лиц в The Witcher 3. Beautiful Grass – набор для третьей части, который меняет вид травы.

– набор для третьей части, который меняет вид травы. Phoenix Lighting Mod – модификация, которая настраивает освещение в финальной части.

– модификация, которая настраивает освещение в финальной части. The Witcher 3 HD Reworked Project – грандиозный проект, который значительно улучшает графическую составляющую в The Witcher 3, но сохраняет оригинальный стиль. Автор обновил модели и текстуры, и сделал их более детализированными.

Напоследок стоит напомнить, что сейчас CD Projekt RED работает над обновленной версией The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения и PC. В начале этого месяца представители компании отметили, что ведут переговоры с разработчиками различных модификаций для этой игры. Поэтому весьма вероятно, что какие-то из упомянутых здесь модов попадут в обновленную версию. Наверное, самые лучшие шансы имеет масштабная модификация под названием The Witcher 3 HD Reworked Project.

Обзор изменений в модификации The Witcher 3 HD Reworked Project – видео