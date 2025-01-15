Разработчики CD Projekt Red отреагировали на новую игру The Blood of Dawnwalker от бывших коллег

Вчера мы писали, что студия Rebel Wolves, основанная бывшими художниками и разработчиками The Witcher 3, выпустила первый трейлер своей будущей игры о вампирах. В ней прослеживаются общие мотивы, такие как атмосфера и музыка, а потому сравнение обоих проектов неизбежно. Сегодня стало известно, что CD Projekt Red отреагировала на этот релиз.

Что говорят в CDPR

Учитывая, как много бывших работников CD Projekt Red ушло в Rebel Wolves, вполне понятно, что будущую игру сравнивают как с третьим "Ведьмаком", так и с четвертым, который уже ступил на стадию полноценной разработки. Мы тоже прибегли к некоторым сравнениям в нашем материале, который вы можете прочитать по ссылке. Однако оказалось, что многие в сети позволили себе не очень приятные высказывания, намекая на подражание стилю и пытаясь столкнуть обе компании лбами. Разработчики, которые все еще работают в CDPR, не согласны с этим. Наоборот, они решили подчеркнуть взаимную поддержку между ними и Rebel Wolves в свежем хвалебном отзыве, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

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Любой, кто пытается натравить эти игры друг на друга, занимается дьявольской работой. Эти команды имеют долгую общую историю, мы вместе тусуемся, вместе играем в игры, наши групповые чаты полны похвал соответствующим командам. Здесь ничего, кроме любви,

– заявил дизайнер квестов The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 Патрик Миллз.

Он добавил, что культурная война должна оставаться культурной войной, а "эти игры имеют общую родословную и общие ценности".

Его поддержал старший менеджер по коммуникациям CDPR Павел Бурза, поставив короткий риторический вопрос: "Почему бы не обе?" Нарративный режиссер "Ведьмака 4" Филипп Вебер повторил мысль Миллса в своей заметке. Он говорит, что шутил с креативным директором The Blood of Dawnwalker Матеушем Томашкевичем о том, что в обоих трейлерах были использованы отсылки к "Полуночной мессе", чтобы подать идею на ранней стадии.

Многие разработчики между нашими двумя играми и студиями являются друзьями, и нам нравится видеть, как наши друзья добиваются успеха,

– сказал Вебер.

Сам Томашкевич также присоединился к дискуссии, согласившись с утверждением о том, что обе игры вполне могут существовать вместе и не воевать между собой. "Одна не означает, что другая мертва. Это не соревнование. Имейте немного уважения", – сказал он.

Напомним, The Blood of Dawnwalker расскажет о персонаже по имени Коэн, который, как представляется, будет чем-то средним между человеком и вампиром, по крайней мере на это были некоторые намеки. У него будет всего 30 игровых дней и 30 игровых ночей, чтобы спасти свою семью. Игра выполнена в жанре темного фэнтези и действительно своей атмосферой немного напоминает третьего "Ведьмака".

Смотрите трейлер The Blood of Dawnwalker: видео