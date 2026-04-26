Цену Steam Controller раскрыли до анонса в обзоре, который автор по ошибке опубликовал

В сети досрочно появилась информация о стоимости нового Steam Controller от Valve. Данные обнародовал автор видеообзора, который быстро удалили с YouTube, но пользователи успели сохранить скриншоты и сам ролик.

После нескольких месяцев слухов вокруг нового Steam Controller появилась первая конкретная информация о его возможной стоимости. Согласно утечке, контроллер будет стоить 99 долларов, сообщает Vice.

Что известно о самом контроллере?

Хотя видео от TechyTalk быстро исчезло с платформы, пользователи успели не только сделать скриншоты, но и полностью загрузить ролик. Именно это и стало основанием для активного обсуждения среди геймеров.

Есть предположение, что обозреватель действительно имел в руках настоящий Steam Controller, а не макет или подделку, поэтому указанная цена может быть реальной. В то же время окончательно подтвердить это пока невозможно.

Учитывая современные возможности ИИ, которые способны генерировать реалистичные фейки, к утечке советуют относиться осторожно, по крайней мере до момента, пока Valve официально не обнародует данные.

Скриншот обзора, который был на канале TechyTalk до удаления / Фото Vice

Как отреагировали геймеры?

Объявленная сумма вызвала споры в сообществе геймеров. Часть игроков считает, что 99 долларов слишком высокий ценник для контроллера и прямо называет цену завышенной. Другие же убеждены, что такая стоимость оправдана, если учитывать более продвинутые возможности устройства по сравнению со стандартными геймпадами.

Для сравнения, контроллеры Nintendo Switch 2 Joy-Con также оцениваются примерно в 99 долларов. В то же время премиальные модели вроде PlayStation 5 DualSense Edge или Xbox Elite Wireless Controller Series 2 стоят уже около 199 долларов.

Что TechyTalk рассказал о Steam Controller?

Сам автор обзора в целом положительно оценил новинку, но обратил внимание на несколько недостатков. Больше всего претензий вызвали аккумулятор и материалы корпуса.

По его словам, снимать аккумулятор не очень удобно, а сама поверхность контроллера сделана из жесткого пластика с грубой текстурой.

Из-за этого устройство может скользить в руках, особенно если кожа сухая. По его мнению, лучшим решением было бы мягкое покрытие или резиновые вставки на рукоятках.

Также среди минусов называют отсутствие резиновых накладок, аудиоразъема для гарнитуры, настраиваемых стиков и курков с коротким ходом. При этом для подключения к ПК и зарядки используется беспроводной магнитный адаптер.

Несмотря на эти компромиссы, общее впечатление от нового Steam Controller остается положительным. Особое внимание обозреватель обратил на сенсорные платформы и хорошую совместимость с такими устройствами, как Steam Deck.

Впрочем, высокая цена и отсутствие некоторых функций, которые уже стали стандартом для премиальных контроллеров от Sony и Microsoft, могут помешать новинке стать универсальным решением для всех сценариев игры.

Официальной даты запуска Steam Controller пока нет. Но само появление видеообзора, который хоть и был опубликован по ошибке, может свидетельствовать о том, что анонс и старт продаж уже не за горами.