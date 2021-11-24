Цензура, упрощения и странные недостатки: блогер сравнил оригинальную GTA III и ее ремастер

Известный блогер ENXGMA поделился на своем ютуб-канале видео, в котором сравнил оригинальную видеоигру GTA III и ее ремастер. Интересно, что он заметил не только странные недостатки, но и изменения в поведении главного героя.

Месяц назад компания Rockstar Games полноценно представила издание с названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Тогда разработчики впервые показали, как будут выглядеть эти ремастеры, а также намекнули геймерам на то, что до обновленных игр доберется не весь классический контент.

Рекомендуем Разработчик из Obsidian посвятил песню геймеру, получившему сверхсложное достижение в игре

Если вкратце, то геймеры заметили, что разработчики сменили футболку Фила Кэссиди – персонажа, появлявшегося сразу в нескольких играх этой серии. В оригинале на ней был изображен флаг Конфедеративных Штатов Америки, который часто ассоциируется с расизмом, а вот в ремастерах – простой череп. Наверное, уже тогда многие геймеры поняли, что это не последнее подобное изменение.

Оказалось, что все такие игроки были правы, а еще один подобный пример нашел блогер с никнеймом ENXGMA. На своем ютуб-канале он опубликовал видео, в котором сравнил игру GTA III, вышедшую еще в 2001 году, и ее современный ремастер. Блогер вспомнил, что в оригинальной видеоигре была одна интересная особенность. Дело в том, что протагонист показывал средний палец всем сигналившим ему водителям. А вот в ремастерах ее уже не найдешь, потому что разработчики решили вырезать этот непристойный жест.

Блогер добавил, что авторы еще и серьезно упростили поведение Клода в ремастере: он не смотрит на персонажей, с которыми столкнулся, и вообще никак не реагирует на сигналы автомобилей. Также ENXGMA нашел в этом ремастере и другие странные недостатки. Например, листья или газеты не реагируют на проезжающие рядом авто, исчезли некоторые анимации и звуки, главный герой научился частично проходить через ограждения, а также пропали все птицы.

Сравнение оригинальной GTA III и ее ремастера: видео

Напоследок стоит отметить, что разработчики уже взялись за исправление разнообразных багов и недостатков. Согласно данным известного инсайдера, Rockstar Games даже собирается выделить дополнительные ресурсы и сотрудников для работы над этими ремастерами. Он даже предполагает, что из-за этого могут сместиться даты выхода обновлений для GTA Online и Red Dead Online.