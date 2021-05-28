Человек-паук против Джакса: Эд Бун продолжает "издеваться" над фанатами Mortal Kombat

Разработчик серии Mortal Kombat Эд Бун снова заинтриговал всех поклонников файтингов. На этот раз он поделился записью оригинальной фанатской работы.

Несколько недель назад мы уже рассказывали об интересной записи Эда Буна в твиттере. Тогда он отметил достижение Джеймса Ганна, который успел поработать одновременно с DC и Marvel. Также Эд добавил эмодзи человека, который размышляет, поэтому фанаты и подумали, что он снова намекает на файтинг с супергероями Marvel.

Подробнее об этой ситуации Троллинг или скрытый анонс: разработчик Mortal Kombat намекает на файтинг с супергероями Marvel

Сразу стоит напомнить, что слухи о файтинге с супергероями этой вселенной появлялись неоднократно. В 2018 году Эд Бун отметил, что очень хотел бы создать такую игру, а также намекнул, что какие-то переговоры уже ведутся. Правда, за все эти годы так и не появилось ни одного официального подтверждения, хотя слухов было немало.

Важно отметить, что видеоигры от NetherRealm выходят каждые два года, а в 2021 должен был состояться релиз новой игры в серии Injustice. Но никакой официальной информации о какой-то новой игре также не появлялось. Известно лишь, что их команда уже занимается разработкой нового файтинга, но вне вселенных Mortal Kombat и Injustice.

Интересно, что все предыдущие игры от NetherRealm всегда выходили весной, но на этот раз почему-то все изменилось. То есть все указывает на то, что разработчики в этом году действительно готовят какую-то новинку. На этот раз Эд Бун снова намекнул на файтинг именно с супергероями Marvel. В твиттере он поделился записью боя Человека-паука с Джаксом, а также написал следующее:

Вдохновение для нашей будущей игры "Marvel vs Mortal Kombat".

Конечно, выглядит все это как обычный троллинг или "издевательство" над фанатами серии Mortal Kombat. Правда, в последнее время как-то много подобных намеков было от Эда. Наверное, всем поклонникам игр от NetherRealm нужно ждать на предстоящую выставку E3 (12 – 15 июня).

Сам поединок выглядит также интересно и эффектно, а выполнен он группой энтузиастов в бюджетном стиле, с минимальным количеством спецэффектов. Работа действительно оригинальная, а с полной ее версией можно ознакомиться на ютуб-канале Cocoa Gh TV. Также там можно узнать, кто же победил в этом захватывающем поединке.

Человек-паук против Джакса​ – видео