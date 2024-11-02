Бывший работник Rockstar уверен, что GTA 6 "снесет головы" геймерам

Ветеран студии Rockstar Бен Хинчлифф поделился мыслями о долгожданной Grand Theft Auto 6, которая, по его убеждению, будет настоящим фурором.

Бывший геймдизайнер Rockstar рассказал о своих ожиданиях от будущей GTA 6, заинтриговав фанатов франшизы, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст GTA VI O'clock.

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GTA 6 "снесет головы" геймерам

Прежде чем покинуть Rockstar и основать собственную студию Just Add Water Development в мае 2022 года, ветеран индустрии Бен Хинчлифф успел приложить руку к разработке самой ожидаемой игры последнего десятилетия.

В разговоре на подкасте GTA VI O'clock Хинчлифф коснулся этой темы и, насколько мог, рассказал интересные детали о том, что ждет геймеров.

По словам Бена, ему самому очень интересно насколько изменилась игра с момента как он покинул студию, поэтому разработчик будет рад взглянуть на нее "с другой стороны".

Когда же разработчика спросили, будут ли игроки "удивлены" тем, что Rockstar предложит им в новой части легендарной франшизы, Хинчлифф отметил, что без сомнения да, а исключительной чертой игры станет ее реалистичность.

Это снесет головы людям... Люди много лет говорили об этом после GTA 5, и я очень хочу, чтобы люди поиграли в это (GTA 6 – ред.) просто потому, что я считаю, что они (Rockstar – ред.) снова подняли планку, как и всегда, – отметил Хинчлифф.

Этот короткий комментарий добавил ажиотажа GTA 6 и заставил геймеров еще больше ожидать проект.