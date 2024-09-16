Самая нелепая киберспортивная дисциплина собрала рекордное количество зрителей и опередила LOL

Чемпионат мира GeoGuessr World Cup – это самое большое соревнование по географическому ориентированию в мире. Игра предлагает командам решать загадки по географии и ориентироваться на местности, но совсем не вставая из-за компьютера.

Результаты

Согласно данным платформы Esports Charts, нынешний чемпионат мира GeoGuessr, состоявшийся в Швеции, собрал 254 000 пиковых зрителей, что более чем втрое превышает показатель 2023 года.

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Турнир только что завершился. Это был лишь второй его сезон с момента основания.

Первый раз он максимально собрал лишь около 71 000 зрителей.

В этом году среднее количество зрителей составило около 59 000, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 25 240 человек.

Всего за весь турнир 2024 года было просмотрено около 1,56 миллиона часов трансляций.

Основная цель игры заключается в том, чтобы игроки угадали, где они находятся на карте мира. Благодаря данным из Google Street View организаторы размещают игрока в случайной географической зоне. Затем он должен отгадать, что это за локация. Чем точнее предположение, тем больше баллов зарабатывает участник.

До того как стать киберспортом, эта забава стала фаворитом стримеров и создателей контента, с тех пор как была придумана в 2013 году. Во время COVID-19 наблюдался рост количества прямых трансляций, поскольку люди сидели дома и искали для себя новые занятия.

Большой успех

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Интересно, что стремительный рост популярности игры привело к тому, что нынешний чемпионат мира GeoGuessr World Cup 2024 опередил некоторые известные киберспортивные соревнования по пиковому количеству зрителей. Сюда входят LCS Spring 2024 с League of Legends (246 184 зрителя), Call of Duty League 2024: Stage 1 Major (245 437 человек) и Halo Championship Series 2024: Arlington Major (109 670 зрителей).

Турнир показал хорошие результаты по всем показателям, резко увеличив свою зрительскую аудиторию, но при этом с относительно небольшим призовым фондом - чуть более 50 000 долларов.

Событие состоялось в Стокгольмской ратуше, месте, известном тем, что там проходит Нобелевский банкет, который происходит после церемонии вручения Нобелевской премии.