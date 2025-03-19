Следующий Чемпионат мира по League of Legends будет иметь рекордный призовой фонд

Riot Games объявила призовой фонд Чемпионата мира по League of Legends, который пройдет осенью 2025 года. Ожидается, что он будет самым большим и истории игры, хотя и не приблизится к рекорду, который установила Dota 2 в 2021 году, предложив участникам The International бешеные 40 миллионов долларов.

Очень много денег

Согласно объявлению, призовой фонд Чемпионата мира по LoL в 2025 году составит 5 миллионов долларов. Об этом 16 марта заявил глобальный руководитель проекта LoL Esports Крис Грили, сообщает 24 Канал.

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Стоит отметить, что это достаточно большой скачок, поскольку в прошлом году призовой фонд World Championship составлял 2,25 миллиона долларов. То есть мы видим рост в более чем два раза.

Такое решение организаторов не должно вызывать удивления, учитывая то, что по количеству зрителей турниры League of Legends являются самыми популярными в мире среди всех киберспортивных дисциплин. Прошлогодний Worlds стал самым популярным киберспортивным турниром в истории не только LoL, но и вообще киберспорта. За финалом тогда наблюдали 6,94 миллиона зрителей. Учитывая, что киберспорт постоянно растет, можно ожидать, что этот рекорд будет побит в этом году.

Ожидается, что участники Чемпионата мира также разделят доходы, связанные с продажей мерча, что должно значительно увеличить доходы команд.

На прошлогоднем Чемпионате не только не было ни одной украинской команды, но и не было ни одного украинца среди иностранных команд. Среди участников доминировали корейские и китайские составы. Победителем стала южнокорейская Т1, которая получила 445 000 долларов США.

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