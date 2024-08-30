Все о чемпионате мира по Rocket League: даты, призы и участники
Ждете Чемпионат мира по RLCS 2024 года? Масштабное событие Rocket League уже не за горами, поэтому участники готовятся сразиться друг с другом в самом ярком автофутбольном действе, которое когда-либо видели болельщики. Вот все, что нужно знать о Чемпионате мира по RLCS 2024, включая его призовой фонд, даты проведения и участников.
Призовой фонд
Нынешний тринадцатый RLCS имеет огромный призовой фонд в размере 1 165 500 долларов, за который будут соревноваться 16 команд, прошедших квалификацию. Вот официальное распределение призового фонда:
- 1 место: 300 000 долларов.
- 2 место: 150 000 долларов.
- 3-4 места: 99 000 долларов.
- 5-6: 84 000 долларов.
- 7-8: 66 000 долларов.
- 9-11: 42 000 долларов.
- 12-14: 22 500 долларов.
- 15-16: 12000 долларов.
Кроме этого, победители чемпионата получат специальный трофей.
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Даты проведения
Событие пройдет на Dickies Arena в Форт-Ворте, штат Техас с 10 по 15 сентября.
- С 10 по 13 ожидается Swiss Stage, где команды будут соревноваться друг против друга, чтобы определить 8 участников, которые выйдут в плей-офф.
- 14 сентября – швейцарский Tiebreaker.
- 14-15 сентября – Плей-офф.
Участники
В этом году соревнуются 16 команд. Вот список всех, кто участвует в соревнованиях:
- Gentle Mates Alpine
- Team BDS
- Team Vitality
- Karmine Corp
- G2 Stride
- Gen.G Mobil1 Racing
- Spacestation Gaming
- OG
- PWR
- QuikTrip Pioneers Gaming
- FURIA Esports
- Команда Секрет
- Команда Соколов
- Что угодно
- Гайминские гладиаторы
- Limitless
В этом году был выбран несколько иной формат, который предусматривает большее количество этапов и игр.
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