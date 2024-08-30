Все о чемпионате мира по Rocket League: даты, призы и участники

Ждете Чемпионат мира по RLCS 2024 года? Масштабное событие Rocket League уже не за горами, поэтому участники готовятся сразиться друг с другом в самом ярком автофутбольном действе, которое когда-либо видели болельщики. Вот все, что нужно знать о Чемпионате мира по RLCS 2024, включая его призовой фонд, даты проведения и участников.

Призовой фонд

Нынешний тринадцатый RLCS имеет огромный призовой фонд в размере 1 165 500 долларов, за который будут соревноваться 16 команд, прошедших квалификацию. Вот официальное распределение призового фонда:

1 место: 300 000 долларов.

2 место: 150 000 долларов.

3-4 места: 99 000 долларов.

5-6: 84 000 долларов.

7-8: 66 000 долларов.

9-11: 42 000 долларов.

12-14: 22 500 долларов.

15-16: 12000 долларов.

Кроме этого, победители чемпионата получат специальный трофей.

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Даты проведения

Событие пройдет на Dickies Arena в Форт-Ворте, штат Техас с 10 по 15 сентября.

С 10 по 13 ожидается Swiss Stage, где команды будут соревноваться друг против друга, чтобы определить 8 участников, которые выйдут в плей-офф.

14 сентября – швейцарский Tiebreaker.

14-15 сентября – Плей-офф.

Участники

В этом году соревнуются 16 команд. Вот список всех, кто участвует в соревнованиях:

Gentle Mates Alpine

Team BDS

Team Vitality

Karmine Corp

G2 Stride

Gen.G Mobil1 Racing

Spacestation Gaming

OG

PWR

QuikTrip Pioneers Gaming

FURIA Esports

Команда Секрет

Команда Соколов

Что угодно

Гайминские гладиаторы

Limitless

В этом году был выбран несколько иной формат, который предусматривает большее количество этапов и игр.

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