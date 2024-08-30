Все о чемпионате мира по Rocket League: даты, призы и участники

30 августа 2024, 16:29
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Автор: Александр Гайдамашко

Ждете Чемпионат мира по RLCS 2024 года? Масштабное событие Rocket League уже не за горами, поэтому участники готовятся сразиться друг с другом в самом ярком автофутбольном действе, которое когда-либо видели болельщики. Вот все, что нужно знать о Чемпионате мира по RLCS 2024, включая его призовой фонд, даты проведения и участников.

Призовой фонд

Нынешний тринадцатый RLCS имеет огромный призовой фонд в размере 1 165 500 долларов, за который будут соревноваться 16 команд, прошедших квалификацию. Вот официальное распределение призового фонда:

  • 1 место: 300 000 долларов.
  • 2 место: 150 000 долларов.
  • 3-4 места: 99 000 долларов.
  • 5-6: 84 000 долларов.
  • 7-8: 66 000 долларов.
  • 9-11: 42 000 долларов.
  • 12-14: 22 500 долларов.
  • 15-16: 12000 долларов.

Кроме этого, победители чемпионата получат специальный трофей.

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Даты проведения

Событие пройдет на Dickies Arena в Форт-Ворте, штат Техас с 10 по 15 сентября.

  • С 10 по 13 ожидается Swiss Stage, где команды будут соревноваться друг против друга, чтобы определить 8 участников, которые выйдут в плей-офф.
  • 14 сентября – швейцарский Tiebreaker.
  • 14-15 сентября – Плей-офф.

Участники

В этом году соревнуются 16 команд. Вот список всех, кто участвует в соревнованиях:

  • Gentle Mates Alpine
  • Team BDS
  • Team Vitality
  • Karmine Corp
  • G2 Stride
  • Gen.G Mobil1 Racing
  • Spacestation Gaming
  • OG
  • PWR
  • QuikTrip Pioneers Gaming
  • FURIA Esports
  • Команда Секрет
  • Команда Соколов
  • Что угодно
  • Гайминские гладиаторы
  • Limitless

В этом году был выбран несколько иной формат, который предусматривает большее количество этапов и игр.

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