Одна из лучших игр 2024 года впервые получила скидку в честь Черной пятницы

Черная пятница добралась и до PS Store, где одна из лучших видеоигр 2024 года впервые получила скидку и доступна по крайне выгодной цене.

Astro Bot является одним из лучших эксклюзивов консоли PlayStation 5 и серьезно претендует на звание Игры года, а сейчас проект получил первую скидку после своего релиза, информирует 24 Канал.

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В PS Store есть чем пополнить геймерский каталог

Astro Bot был выпущен 6 сентября как продолжение Astro's Playroom и мгновенно стал любимцем геймеров, получив бесчисленное количество положительных отзывов, которые позволили ему стать эксклюзивом PS5 с самым высоким рейтингом в 2024 году – 94/100 по данным metacritic.

Более 2 месяцев спустя зрелищный платформер получил свою первую скидку в PS Store, посвященную Черной пятнице.

Трейлер Astro Bot – смотрите видео

Так что сейчас Astro Bot можно приобрести с 15% скидкой за 1 699 гривен вместо привычных 1 999.

Кроме того, самую большую скидку в своей истории получила также вторая часть Marvel's Spider-Man от Insomniac, которую можно получить за 1 425 гривен (38% скидки).

Трейлер Marvel's Spider-Man 2 – посмотрите ролик

На какие предложения следует дополнительно обратить внимание:

Mortal Kombat 1 – 600 грн (-60%)

God of War Ragnarök – 1 450 грн (-50%)

Hogwarts Legacy – 630 грн (-70%)

EA FC 25 – 1 200 грн (-50%)

Не упустите возможности обновить игровую библиотеку по выгодным ценам до 3 декабря 2024 года.