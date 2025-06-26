Epic Games осудили читера из Fortnite, ему придется выплатить огромную сумму
- Игрок Fortnite получил пожизненный запрет на игру и штраф в размере 175 000 долларов от Epic Games за использование читов.
- Epic Games планируют передать полученные средства на благотворительность, подчеркивая свою борьбу с мошенничеством в игре.
- Этот случай получил положительную реакцию от сообщества Fortnite, которая одобрила жесткость компании в отношении мошенников.
Epic Games объявили о судебном решении, которое обязывает геймера, использовавшего читы в Fortnite, не только пожизненно избегать этой игры, но и выплатить невероятный штраф.
Игрок Fortnite получил огромный штраф и перманентный бан, после проигрыша суда компании Epic Games, которая обвинила его в читерстве на турнире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
Интересно Неудачный запуск MindsEye привел к массовым увольнениям в студии экс-продюсера GTA
Закон суров, но он закон
На одном из турниров по Fortnite, Epic обнаружили читера, который не только использовал запрещенное ПО, но и пытался замести следы, переключаясь между несколькими учетными записями.
Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!
Несмотря на все попытки, системы обнаружения мошенничества сделали свое дело, а потом Epic и вовсе подали в суд на горе-геймера.
Мошенничеству нет места в Fortnite, и мы делаем все возможное, чтобы остановить его, включая судебные иски,
– заявили тогда в компании.
25 июня 2025 года Epic Games объявили, что длинная рука закона дотянулась до обвиняемого.
В результате читер должен выплатить компании 175 000 долларов, а также получил пожизненный запрет на игру в Fortnite. Epic также сообщили, что полученные средства будут переданы на благотворительность.
Новость была встречена фанатами Fortnite и в целом игровым сообществом весьма положительно.
К слову, это не впервые, когда Epic проявляют жесткость при борьбе с мошенниками. Ранее в этом году, другого читера в Fortnite, кроме наказания, заставили записать видеоизвинение.