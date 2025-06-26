Epic Games осудили читера из Fortnite, ему придется выплатить огромную сумму

Epic Games объявили о судебном решении, которое обязывает геймера, использовавшего читы в Fortnite, не только пожизненно избегать этой игры, но и выплатить невероятный штраф.

Игрок Fortnite получил огромный штраф и перманентный бан, после проигрыша суда компании Epic Games, которая обвинила его в читерстве на турнире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Закон суров, но он закон

На одном из турниров по Fortnite, Epic обнаружили читера, который не только использовал запрещенное ПО, но и пытался замести следы, переключаясь между несколькими учетными записями.

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Несмотря на все попытки, системы обнаружения мошенничества сделали свое дело, а потом Epic и вовсе подали в суд на горе-геймера.

Мошенничеству нет места в Fortnite, и мы делаем все возможное, чтобы остановить его, включая судебные иски,

– заявили тогда в компании.

25 июня 2025 года Epic Games объявили, что длинная рука закона дотянулась до обвиняемого.

В результате читер должен выплатить компании 175 000 долларов, а также получил пожизненный запрет на игру в Fortnite. Epic также сообщили, что полученные средства будут переданы на благотворительность.

Новость была встречена фанатами Fortnite и в целом игровым сообществом весьма положительно.

К слову, это не впервые, когда Epic проявляют жесткость при борьбе с мошенниками. Ранее в этом году, другого читера в Fortnite, кроме наказания, заставили записать видеоизвинение.