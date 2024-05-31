Epic Games бесплатно отдает средневековый слэшер с почти идеальными отзывами

В Epic Games Store стартовала раздача слэшера от первого лица, вдохновленного эпическими средневековыми битвами в кино. Игроки погрузятся в действие каждого знакового момента эпохи – от лязга мечей до шквала пылающих стрел, осады замков и других опасных приключений.

Бесплатная игра в Epic Games Store

Chivalry 2 – многопользовательская игра от Torn Banner Studios. Она является кроссплатформенной, поэтому вы можете играть на ПК с друзьями, которые пользуются консолью, или наоборот.

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Стоит отметить, что Chivalry 2 весьма нетребовательна. Для нее достаточно процессора Intel i3, 8 гигабайт оперативной памяти, а также видеокарты Nvidia GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870 2 GB, чтобы играть на минимальных настройках графики.

Вот, что разработчик заявляет для своего проекта:

Участвуйте в потрясающих кинематографических поединках для 64 игроков, вдохновленных эпическими фильмами о Средневековье.

Переживите масштабные битвы в средневековом антураже: от дуэлей на турнирных площадках до полномасштабных осад замков.

Выбирайте собственный игровой стиль, ведь в вашем распоряжении будет четыре класса и 12 подклассов, каждый - с уникальным оружием и способностями.

К сожалению, украинского языка игра не имеет.

Chivalry 2 / Фото Tripwire Presents

Отзывы

Стоит отметить, что игра получила очень высокие отзывы от критиков. Ее общая оценка в Epic Games Store – 4,6 из 5 баллов. Ее называют "невероятно веселой", а также отмечают понятное управление и замечательных персонажей.

Издание IGN поставило Chivalry 2 оценку в 9 баллов из 10, а PC Gamer – 91 балл из 100.

Последние отзывы от самих игроков были несколько негативными из-за неудачных обновлений, но общее количество рецензий – очень положительные.

Поспешите забрать игру Chivalry 2. После этого откроется следующая игра, название которой пока что неизвестно.