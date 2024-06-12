5 самых интересных деталей, которые фанаты разглядели в новом трейлере STALKER 2

Новый трейлер "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" показали публике во время Summer Game Fest 2024, вызвав бурю эмоций. Особенно ролик понравился украинцам, поскольку он был озвучен на украинском языке даже для англоязычной аудитории. Поклонники игры сразу же бросились искать в видео скрытые детали.

Сам трейлер длится почти три минуты и показывает нам игровой процесс, некоторые особенности, оружие, монстров, аномалии и несколько локаций. Релиз запланирован на 5 сентября для ПК и Xbox серий S/X. Владельцам PlayStation 5 придется ждать как минимум до 5 декабря, пишет Games 24.

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Самые интересные детали трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Прежде всего стоит посмотреть сам трейлер. Возможно, при детальном просмотре вы заметите что-то, чего не замечали раньше.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: смотрите видео

Один из самых интересных моментов мы видим после 1:50. Персонаж заходит на базу, где можно отдохнуть и перебрать снаряжение. Там в нескольких кадрах можно увидеть на полках много интересных вещей. Например, бутылку с логотипом другой игры от той же студии GSC Game World, "Казаки 3". Рядом с ней – бутылка пива "Хмель", энергетик, взятый из реальной жизни (вероятно, рекламная интеграция), и, судя по всему банка со сгущенкой. Такая же банка молока лежит на поверхности слева от персонажа.

В другом кадре этот же пользователь @AtorZn заметил у персонажа, с которым сражается главный герой, шеврон "Монолит". Это фанатичная группировка из Центра Зоны, которая защищала одноименную реликвию, что, по их верованиям, исполняла желания. В игре "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" загадка реликвии была разгадана – она оказалась иллюзией и была уничтожена сталкером, по прозвищу Стрелок.



Шеврон "Монолит" / Скриншот @AtorZn

В самом начале нельзя не заметить, что персонаж по имени Рихтер поёт украинскую песню. Это "Край, мій рідний край", исполнителем и автором которой является Николай Мозговой, хотя в разное время ее также пели и другие украинские исполнители, в частности Василий Зинкевич и Руслана.

Интересным фактом является то, что в одном из кадров, когда Скиф на возвышении стреляет в кого-то, кто находится внизу, мы видим внизу функцию "Задержать дыхание". Это новая механика, которая, вероятно, сделает выстрелы из снайперской винтовки более удобными. Вы сможете задержать дыхание и таким образом уменьшить движения, чтобы зафиксировать прицел.



Функция задерживания дыхания / Скриншот 24 Канала

Впервые в серии мы увидим новую локацию – градирню. Это большая труба, предназначена для охлаждения большого количества воды с помощью направленного потока воздуха. Мы слышали о ней раньше, в предыдущих играх, но ни разу не имели возможности там побывать. Как можно увидеть в трейлере, в градирне будет присутствовать какая-то новая аномалия, выглядящая как большой огненный смерч, поднимающийся до самого верха.

Интересно, что большинство локаций остались такими же, как и в предыдущей части, с поправкой на лучшую графику и определенные изменения, что могли быть внесены со временем в эти места людьми. Например, некоторые здания изменили назначение, исчезли некоторые объекты, такие как заросшие, деревья, кучи мусора. Знаменитый бар "100 рентген" немного изменил вывеску, а красное здание рядом теперь имеет закрытые ворота и вывеску "Базар".