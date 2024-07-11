Нанимают как бешеные – появились первые детали разработки новой части BioShock

2K начали бешеными темпами нанимать на работу людей для создания новой части BioShock, а описание вакансий разоблачило первые подробности о долгожданной игре.

Студия Cloud Chamber имеет более 30 открытых вакансий на которые ищут людей для работы над продолжением популярной серии видеоигр BioShock, сообщает Games 24.

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Что известно о следующем BioShock

Благодаря информации из описания вакантных должностей и другим свидетельствам в интернете, удалось выделить несколько интересных деталей о будущем проекте.

Игру очевидно разрабатывают на Unreal Engine 5.

События BioShock 4 будут происходить в "новом фантастическом мире" в 1960-х годах, а локацией станет вымышленный антарктический город под названием Бореалис.

В отличие от предыдущих частей, на этот раз геймеров ожидает будет ждать масштабный открытый мир, полон "историй, ориентированных на персонажей", а также основных и второстепенных миссий.

Проект будет включать системы "городской толпы" и "системной племенной экологии иногда враждебного ИИ", что бы это ни означало.

В процессе разработки игры обычно проходят несколько итераций, поэтому первоначальный концепт может существенно отличаться от релизной версии, а значит пока вся эта информация о BioShock 4 не является окончательной.

Однако, кажется очевидным, что в Cloud Chamber настроены использовать новый подход и сделать следующую часть культовой серии гораздо масштабнее предшественниц.