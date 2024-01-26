Найдите 6 отличий: чем Palworld отличается от покемонов
26 января 2024, 14:52Читати новину українською
Источник:Game Rant
Главную новинку начала 2024 года игру Palworld часто сравнивают с Pokemon. В частности, новинку часто так и называют игрой о "покемонах с автоматами".
Но, несмотря на внешнее сходство мифических существ, на самом деле между культовой франшизой и новой игрой есть много отличий. Что больше всего отличает эти игры – читайте в материале.
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6 отличий между Palworld и Pokemon
- Структура открытого мира – хотя серия Pokemon имела некоторые элементы открытого мира в последних основных играх, Palworld имеет более широкий опыт открытого мира. По этому аспекту новая игра больше напоминает Minecraft или The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild.
Открытый мир Palworld: смотрите видео
- Уровни сложности – франшиза Pokemon всегда была ориентирована прежде всего на детскую аудиторию. За исключением некоторых побочных квестов, большинство записей никогда не были сложными. Palworld предлагает игрокам многочисленные уровни сложности.
- Непосредственная атака на друзей – Pokemon оставляет много вопросов о том, могут ли люди силой заставить покемонов подчиняться им. В Palworld вы можете атаковать друзей, даже убить их, чтобы получить разнообразные ресурсы, в том числе и мясо.
Бои против друзей в Palworld: смотрите видео
- Сосуществование с друзьями – в Palworld вы не выбираете первоначального друга, как покемона. Вы вынуждены захватывать его в бою в сферу пала, похожую на покебол. Пойманных друзей можно использовать в бою по одному, а при себе иметь всего 5 друзей. Остальные все время будут проводить на базе, где их можно привлекать к разного рода работам.
- Друзья являются своеобразным оружием – вы никогда не видели, чтобы покемоны использовали в качестве оружия. Это едва ли не самое большое различие между этими существами. Игроки могут создавать оружие и другое снаряжение, которым можно снаряжаться, но они также могут создавать снаряжение для определенных друзей, чтобы улучшить их с помощью навыков партнера.
Пример использования друга в качестве оружия: смотрите видео
- Вы можете ловить людей – пожалуй, это самое странное отличие между этими играми. В Palworld вы можете поймать другого человека в свою сферу пала. Но вот что с ним делать дальше?