Словарь геймера: что такое "кемпинг" и почему это не связано с походом на природу

Узнайте о том, что в геймерском сленге означает слово "кемпинг" или "кемперить", почему это никак не связано с пикниками или походом на природу с палатками и откуда возник этот термин.

Продолжаем разбираться в тонкостях геймерского сленга и на этот раз Games 24 расскажет вам значение и происхождение слова "кемпинг".

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Что означает слово "кемпинг" для геймеров?

Термин и его производные чаще всего можно услышать в многопользовательских играх в жанре шутер, а означает он стратегию при которой игрок занимает статическую позицию, что обеспечивает ему преимущество над соперником.

К примеру, если вы затаились где-то в темном углу комнаты или спрятались в кустах и всю игру выжидали чтобы застать оппонента врасплох – это "кемпинг", а вы "кемпер".

"Кемперов" хардкорные геймеры не очень уважают / Фото с Reddit

В основном в геймерском сообществе такой стиль игры высмеивается из-за чрезмерной пассивности, поэтому когда вам говорят "ты кемпер", то фраза скорее всего имеет негативную коннотацию.

Примеры употребления

К примеру вы с другом пошли сыграть в новый шутер, а он решил притаиться за дверью, чтобы нейтрализовать врагов, которые зайдут в здание, и не собирается уходить оттуда, пока не достигнет успеха.

Ну давай идем дальше, не занимайся кемпингом, – именно так вы можете ему сказать.

Что касается реальной жизни, то ситуаций для использования слова можно придумать не слишком много.

Ну скажем вам нравится какой-то человек и вы хотите будто бы случайно встретиться с ним на улице, поэтому целый день слоняетесь возле его работы – это тоже своего рода "кемпинг".

Откуда происходит термин?

Точно проследить кто и как начал использовать этот термин, к сожалению, невозможно. Однако, есть довольно очевидная история его происхождения.

Считается, что "кемпинг" в играх происходит от идеи, что игрок, который надолго остается в одном месте, чтобы выжидать, напоминает туриста, который обустраивает себе удобное место для длительного пребывания, то есть тот же кемпинг.