Словарь геймера: что такое "лут" и откуда походит термин

Узнайте о том, что в геймерском сленге означает загадочное слово "лут", как его начали использовать и откуда походят корни необычного термина.

"Лут", "привлечь", "залутаться" и другие производные этого слова можно часто услышать в разговорах геймеров. О том, что же означает этот загадочный термин, расскажет Games 24.

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Что значит слово "лут"?

В гейминге "лут" (loot), или же если переводить буквально, "добыча" – означает вознаграждение, которое игрок получает в рамках видеоигры.

Это может быть содержимое сундука, найденного в заброшенных руинах, крутое оружие подобранное с павшего врага или какой-то предмет одежды, который является призом за выполнение задания или челленджа и тому подобное.

Мой персонаж несет весь "лут", который я никогда не использую / Фото с Reddit

Следовательно, производные вроде "залутаться" фактически означают находку чего-то или получение вознаграждения.

Примеры употребления

Слово в игровой индустрии стало настолько популярным, что возник целый жанр видеоигр – лутер-шутеры.

Основными механиками в них, как можно догадаться, является стрельба и поиск "лута".

Хочу сегодня внимательно исследовать Кордон, я слышал что там много "лута", – вполне обычная фраза от игрока какой-то из частей Сталкера.

В реальной жизни этот термин тоже можно свободно использовать довольно часто, к примеру можно сказать:

Ого! Выиграл конкурс в пабе и "залутал" бесплатное пиво!

Откуда происходит термин?

Как это, почему-то, часто бывает с геймерскими словечками, термин "лут" в английском языке возник из санскрита и хинди, где означал буквально "военную добычу". Впервые его появление задокументировано в англо-индийском словаре, выпущенном в 1788 году.

Относительно видеоигр, то здесь наши внимательные читатели не удивятся, ведь считается, что в индустрии термин появился благодаря культовой MMO Ultima Online.

Туда концепция "добычи" перекочевала из традиционных настольных ролевых игр, где игроки бросали кубики, чтобы определить какие сокровища и предметы получат их персонажи, после победы над монстрами или выполнения квестов.