Роджер Кларк заслужил себе славу среди геймеров, блестяще справившись с образом Артура Моргана из RDR 2, но, как оказалось, роль заставила актера попотеть в буквальном смысле этого слова.

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Кларк оказался не готовым физически

Как признался Кларк в интервью для Gamology, самым трудным в роли героя вестерна для него стал процесс "motion capture" съемки бега на корточках для специальной анимации в игре.

Люди часто спрашивают меня, что было самым трудным в RDR 2, и я скажу им, что это был бег на корточках... Где-то через три дня после съемок мои бедра просто убивали меня, – поделился воспоминаниями актер.

Роджер рассказал, что режиссеры игры муштровали его пока все не было отснято просто таки идеально. Поэтому из-за количества дублей и разновидностей бега, его начала несколько подводить физическая подготовка.

В то же время актер очень благодарен разработчикам за такую их дотошность.

Rockstar действительно уделяют много внимания деталям. Мало студий делают это таким образом, но я был очень, очень благодарен, что Rockstar Games предоставили мне такую ответственность за Артура, потому что Артур ходит как я. Он потирает нос, как я, – рассказал Кларк.

Огромной составляющей успеха игры стал именно харизматичный главный герой, которому хочется сопереживать и заслуга Роджера Кларка и его бедер в этом неоценима.