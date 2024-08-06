Роджер Кларк заслужив собі славу серед геймерів, блискуче впоравшись з образом Артура Моргана з RDR 2, але, як виявилося, роль змусила актора попотіти в буквальному сенсі цього слова.

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Кларк виявився не готовим фізично

Як зізнався Кларк в інтерв'ю для Gamology, найважчим у ролі героя вестерну для нього став процес "motion capture" фільмування бігу навпочіпки для спеціальної анімації в грі.

Люди часто запитують мене, що було найважчим у RDR 2, і я скажу їм, що це був біг навпочіпки... Десь за три дні після фільмування мої стегна просто вбивали мене, – поділився спогадами актор.

Роджер розповів, що режисери гри муштрували його поки все не було відзнято просто таки ідеально. Тому через кількість дублів та різновидів бігу, його почала дещо підводити фізична підготовка.

Водночас актор дуже вдячний розробникам за таку їхню доскіпливість.

Rockstar справді приділяють багато уваги деталям. Мало студій роблять це таким чином, але я був дуже, дуже вдячний, що Rockstar Games надали мені таку відповідальність за Артура, тому що Артур ходить як я. Він потирає носа, як я, – розповів Кларк.

Величезною складовою успіху гри став саме харизматичний головний герой, якому хочеться співпереживати й заслуга Роджера Кларка та його стегон у цьому неоціненна.