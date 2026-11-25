В третьей главе Grand Theft Auto 6 Люсия и Джейсон поселяются в апартаментах Бэйсайд. Здесь игроки могут легко пропустить три уникальных предмета, которые станут недоступными после ключевой миссии.

Если вы еще не успели пройти третью главу, то вам повезло, ведь вы сможете получить два коллекционных предмета и бесплатный автомобиль, сообщает 24 Канал.

Секретный пароль и бесплатный автомобиль Growler

Разработчики из компании Rockstar Games создали масштабный открытый мир, однако структура глав и сюжет "ведут" персонажей по штату Леонида.

Временным пристанищем героев в третьей главе становится квартира в районе Бэйсайд. Игроки впоследствии покинут это жилище навсегда, поэтому важно заранее взять все секретные бонусы, спрятанные там.

Первым и самым важным из них является бесплатный автомобиль Growler, который станет отличным пополнением для вашего автопарка.

Чтобы получить доступ к машине, нужно внимательно осмотреть квартиру в Бэйсайде. Подсказки спрятаны на фотографиях собаки в рамке и в спальне. Они образуют комбинированный пароль: Muffins-Queen-15.

Найденный пароль открывает ноутбук Ванессы в спальне. На устройстве через аналог сервиса OnlyFans под названием Peekhole можно найти сообщение от фаната с кодом от гаража: 92665.

Сам гараж расположен на огороженной территории рядом с заведениями Aunt Zola's Soul Food и Twa Ponya Tattoo. Игроки получают не только новое помещение для хранения транспорта, но и бесплатную автоновинку во время первого визита.

Бесплатный автомобиль / Фото Rockstar

Помимо автомобиля, в квартире находятся два уникальных коллекционных предмета, которые впоследствии становятся полностью недоступными. Первый предмет – это коллекционный журнал Passion B.C., который лежит в ванной комнате рядом с самой ванной.

Второй предмет – журнал "Two Pricks in the Brush", расположенный в гостиной непосредственно перед телевизором.

Игроки утратят возможность забрать все эти предметы сразу после завершения сюжетной миссии Cartel Heist, поскольку герои окончательно покинут апартаменты.