Словарь геймера: что такое "AAA" проекты и как возникла такая классификация видеоигр

Предлагаем вам узнать о том откуда в игровой индустрии возникла современная классификация видеоигр и термин "ААА" или "трипл эй" проект.

В индустрии виртуальных развлечений существует классификация по которой лучшие, наиболее высокобюджетные игры принято называть "ААА" проектами, информирует Games 24.

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Что означает "ААА" для геймеров?

"ААА" или "трипл эй" – это фактически уровень игр, который им присваивают по масштабам, технологичностью и бюджетом потраченным на создание.

Важно понимать, что уровень ААА не гарантирует качества игры / Фото с Reddit

К факторам оценки включают:

размер команды разработчиков;

общую смету создания игры;

масштабы маркетинговой кампании;

зависимость от издателя;

уровень графики и технологий;

ожидания от игры;

и тому подобное.

Специалисты оценивают Starfield от Bethesda как "ААА", в то время, когда Baldur's Gate 3 от Larian, ставшая лучшей игрой 2023 года, считается "АА" проектом.

Хотя рамки этой классификации являются достаточно размытыми и ситуативными, она прочно вжилась в индустрию и лексикон геймеров.

Примеры употребления

Употребление термина кажется нам ограниченным рамками гейминга и его действительно трудно имплементировать в повседневную жизнь.

Видел новый трейлер Сталкера? Это же настоящий ААА!, – вот так можно правдиво использовать этот специфический термин.

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Откуда происходит термин?

Термин "AAA" или "Triple A" начали использовать в индустрии видеоигр в конце 1990-х. Считается, что тогда розничные торговцы пытались подобным образом оценить интерес публики к будущим проектам.

В игровой журналистике термин впервые использовали в пресс-релизе издания Infogrames в июне 2000 года.

Что касается его происхождения, то выражение и дальнейшая классификация, скорее всего, были заимствованы из системы рейтингов облигаций кредитной индустрии, созданной еще в 1909 году компанией Moody's.

Согласно ему, каждая потенциальная инвестиция получает оценку рискованности, а возможности уровня ААА представляют собой самый безопасный вариант, который практически гарантированно принесет ожидаемую прибыль.