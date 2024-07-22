Словарь геймера: что такое "рейджквит" и почему это так приятно видеть от соперников

Появление многопользовательских соревновательных видеоигр обусловило бум на новые слова в игровой индустрии. Одним из таких случаев стал термин "рейджквит".

Если вы фанат онлайн видеоигр с PvP режимами или соулзлайков, то скорее всего хоть раз сталкивались с "рейджквитами" или даже делали так сами. Для тех, кто не знает что означает это загадочное слово, мы на Games 24 подготовили объяснение.

К теме Словарь геймера: что такое "мана" и почему это непонятный элемент всех видеоигр с магией

Что означает "рейджквит"?

"Рейджквит" происходит от английского словосочетания "rage quit", которое означает акт резкого выхода из видеоигры или ее закрытия из-за сильного раздражения или злости.

Обычно геймеры совершают такое действие в ответ на поражение, неудачу или любую другую ситуацию, которая вызывает шквал негативных эмоций.

Садишься играть с хорошим настроением, проигрываешь, рейджквитишь / Фото с Reddit

Примеры употребления

Я проигрывал 5:0 уже в первом тайме, поэтому рейджквитнул, – можно услышать от игрока какого-то футбольного симулятора.

В реальной жизни также есть место использованию этого словечка:

В маршрутке было нечем дышать, а водитель не позволял открыть окно! Поэтому я рейджквитнул, пошел дальше пешком и опоздал.

Откуда происходит термин?

Очевидно, что термин возник от сочетания двух привычных слов, однако когда же он стал употребляться геймерами?

Произошло это в середине 2000-х годов, вместе с ростом популярности соревновательных онлайн-игр, где эмоции игроков часто становились заметными для других участников игры. В частности речь о таких проектах как Quake III Arena, Counter-Strike, Dota и им подобных.

Со временем известные стримеры и ютуберы также приложили руку к популяризации выражения и его закрепления в геймерском словаре.