"RNG" решил что сегодня мы на Games 24 расскажем вам о том, что же означает этот странный термин.
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Что означает "RNG"?
"RNG" – это ничто иное как акроним от фразы Random Number Generator, то есть "генератор случайных чисел". Это технология или алгоритм, которые часто используются в видеоиграх.
Именно "RNG" играет ключевую роль во многих аспектах игрового процесса, добавляя непредсказуемости и разнообразия игровым событиям.
Когда ты только задумался над тем, что тебе повезет в игре / Фото с Reddit
Например, эта система отвечает за:
- генерацию лута;
- шансы на успех заклинаний, крафта, критических атак и т.д;
- генерацию игровых миров;
- поведение врагов;
- и еще много чего.
Примеры применения
Именно из-за важности "RNG" для геймплея, от геймеров часто можно услышать фразы по типу:
Сегодня снова иду в рейд, молюсь на RNG чтобы мне наконец-то выпал тот перстень!
В реальной жизни ближайшим аналогом этому термину, вероятно, является лотерея.
Поэтому если вы любите подобные развлечения, также можете мысленно попросить "RNG" быть к вам благосклонным.
Откуда происходит термин?
Возник этот популярный ныне акроним с развитием индустрии виртуальных развлечений. Видеоигры начали активно использовать генераторы случайных чисел с самого начала своего пути.
Простейшие из них были включены даже в самые первые компьютерные игры, такие как "Pong" (1972) и "Space Invaders" (1978).