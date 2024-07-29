"RNG" вирішив що сьогодні ми на Games 24 розповімо вам про те, що ж означає цей чудернацький термін.

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Що означає "RNG"?

"RNG" – це ніщо інше як акронім від фрази Random Number Generator, себто "генератор випадкових чисел". Це технологія або ж алгоритм, які часто використовуються у відеоіграх.

Саме "RNG" відіграє ключову роль у багатьох аспектах ігрового процесу, надаючи непередбачуваності та різноманітності ігровим подіям.

Коли ти лише задумався над тим, що тобі пощастить в грі / Фото з Reddit

Наприклад, ця система відповідає за:

генерацію луту;

шанси на успіх заклинань, крафту, критичних атак тощо;

генерацію ігрових світів;

поведінку ворогів;

та ще багато чого.

Приклади вживання

Саме через важливість "RNG" для геймплею, від геймерів часто можна почути фрази по типу:

Сьогодні знову йду в рейд, молюсь на RNG аби мені нарешті випав той перстень!

У реальному житті найближчим відповідником цьому терміну, ймовірно, є лотерея.

Тож якщо ви полюбляєте подібні розваги, також можете подумки попрохати "RNG" бути до вас прихильнішим.

Звідки походить термін?

Виник цей популярний нині акронім з розвитком індустрії віртуальних розваг. Відеоігри почали активно використовувати генератори випадкових чисел з самого початку свого шляху.

Найпростіші з них були включені навіть у найперші комп'ютерні ігри, такі як "Pong" (1972) та "Space Invaders" (1978).