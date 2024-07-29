Словарь геймера: что такое "RNG" и почему фанаты MMO иногда на него "молятся"

Продолжаем исследовать геймерский сленг и на этот раз попробуем разобраться откуда взялся акроним "RNG", что он означает и почему является таким важным для некоторых фанатов виртуальных развлечений.

"RNG" решил что сегодня мы на Games 24 расскажем вам о том, что же означает этот странный термин.

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Что означает "RNG"?

"RNG" – это ничто иное как акроним от фразы Random Number Generator, то есть "генератор случайных чисел". Это технология или алгоритм, которые часто используются в видеоиграх.

Именно "RNG" играет ключевую роль во многих аспектах игрового процесса, добавляя непредсказуемости и разнообразия игровым событиям.

Когда ты только задумался над тем, что тебе повезет в игре / Фото с Reddit

Например, эта система отвечает за:

генерацию лута;

шансы на успех заклинаний, крафта, критических атак и т.д;

генерацию игровых миров;

поведение врагов;

и еще много чего.

Примеры применения

Именно из-за важности "RNG" для геймплея, от геймеров часто можно услышать фразы по типу:

Сегодня снова иду в рейд, молюсь на RNG чтобы мне наконец-то выпал тот перстень!

В реальной жизни ближайшим аналогом этому термину, вероятно, является лотерея.

Поэтому если вы любите подобные развлечения, также можете мысленно попросить "RNG" быть к вам благосклонным.

Откуда происходит термин?

Возник этот популярный ныне акроним с развитием индустрии виртуальных развлечений. Видеоигры начали активно использовать генераторы случайных чисел с самого начала своего пути.

Простейшие из них были включены даже в самые первые компьютерные игры, такие как "Pong" (1972) и "Space Invaders" (1978).