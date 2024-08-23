Riot Games представила новую персонажку для Valorant с мощными способностями

Riot Games представили новую персонажку, Вайз (Vyse). Она стала шестой стражей и может похвастаться уникальными способностями. Вайз может переломить ситуацию на поле боя, ведь способна полностью сорвать продвижение врага, что делает ее стратегическим активом в игре.

Что умеет Вайс

Способности Вайс сосредоточены на контроле врага, расстановкой ловушек и создании возможностей для ее команды воспользоваться обезоруженными противниками, информирует Games 24.

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Способность Razorvine позволяет установить ловушку, которая после активации расстилает по полу ковер из колючих лоз. Эти лианы не только замедляют врагов, но и наносят им урон, затрудняя продвижение вперед.

позволяет установить ловушку, которая после активации расстилает по полу ковер из колючих лоз. Эти лианы не только замедляют врагов, но и наносят им урон, затрудняя продвижение вперед. В дополнение к этой ловушке Вайс также обладает Arc Rose , которая активируется дистанционно, нанося урон врагам в пределах радиуса действия. Это является эффективным способом ослабить или устранить противников на расстоянии.

, которая активируется дистанционно, нанося урон врагам в пределах радиуса действия. Это является эффективным способом ослабить или устранить противников на расстоянии. Ее способность Her Shear еще больше усиливает контроль, разделяя поле боя; как только враг пересекает порог ловушки, появляется временная, но нерушимая стена, разделяющая вражескую команду и разрушающая их планы.

еще больше усиливает контроль, разделяя поле боя; как только враг пересекает порог ловушки, появляется временная, но нерушимая стена, разделяющая вражескую команду и разрушающая их планы. Особенно мощной является улльта Вайс, которая может обезоружить всех врагов в радиусе действия на целых 10 секунд, оставляя их уязвимыми и неспособными нанести ответный удар. Эта способность может переломить ход поединка, давая команде Вайс значительное преимущество.

Vyse: смотрите видео

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Релиз Вайс состоялся после официального запуска Valorant на консолях PS5 и Xbox Series X|S. Благодаря уникальному набору навыков новая персонажка дает игрокам еще больше стратегических возможностей, которые они могут использовать во время схваток.