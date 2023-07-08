Чтобы немного расслабиться: лучшие 10 мобильных симуляторов
8 июля 2023, 10:05Читати новину українською
Источник:Game Rant
Игры-симуляторы для мобильных телефонов популярны, поскольку они предлагают портативные, увлекательные игровые симуляторы в любое удобное время. Игры-симуляторы охватывают почти все: от симуляции жизни мэра города до повседневной деятельности козла.
Есть много причин, почему многие игроки любят игры-симуляторы. Независимо от того, будь то их реалистичный опыт, контроль и креативность, возможность расслабиться и исследовать новый мир или чувство достижений и прогресса.
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Лучшие мобильные игры-симуляторы
- Sims FreePlay – простыми словами это симулятор жизни. Здесь вы можете создавать своих семей, развивать отношения с другими персонажами, создавать им жилье и участвовать в различных мероприятиях.
- SimCity BuildIt – симулятор создания города. Здесь вы можете проектировать собственный мегаполис, в котором будут с радостью жить местные.
- The Simpsons: Tapped Out – геймплей игры сосредоточен на строительстве и управлении Спрингфилдом, городом из популярного мультсериала о Симпсонов.
- Goat Simulator – здесь акцент на нелепых развлечениях и полной свободе действий. Никогда не играли в симулятор козла? Тогда вперед!
- Fallout Shelter – игра предлагает идеальный баланс между управлением ресурсами, стратегией и разведкой. Симулятор заинтересует не только фанатов франшизы Fallout, но и геймеров, просто любящих интересно провести время.
- Plague Inc. – эта игра стала настоящим мемом в эпоху пандемии коронавируса. Ведь главная цель в этом симуляторе – заразить своим вирусом все человечество и уничтожить его.
- Real Flight Simulator – здесь вы сможете управлять разными самолетами в настоящем симуляторе полетов. Достаточно интересный и совершенно новый опыт для многих.
- Stardew Valley – игра поощряет игроков планировать и управлять своими фермами, решать какие культуры выращивать, как распределять ресурсы и как максимизировать прибыль.
- My Time в Портиа – игра предлагает как отточку навыков ремесла и строительства, так и общение и романтику с динамическим актерским составом.
- PewDiePie's Tuber Simulator – это симулятор для тех, кто хочет воплотить свою мечту стать успешным блоггером. Игроки берут на себя роль начинающих ютуберов, начиная с нуля и прокладывая путь к известным интернет-звездам.