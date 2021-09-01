Как в Civilization VI: энтузиасты создают различные знаковые сооружения в видеоигре Minecraft

Интересными работами поделился на Reddit геймер с никнеймом LookosZero. Он вместе со своим другом планирует создать в игре Minecraft все чудеса света, которые есть в стратегии Civilization VI.

Все геймеры знают, что в игре Minecraft можно реализовать даже самый безумный замысел. Наверное, поклонники этой видеоигры могут создать в кубическом мире почти все, правда, если есть желание и свободное время.

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На этот раз подобными впечатляющими работами поделился пользователь с никнеймом LookosZero. На платформе Reddit он рассказал, что вместе со своим другом собирается воссоздать в Minecraft все чудеса света, которые есть в видеоигре Civilization VI. Задача непростая, ибо энтузиасты работают вручную, а также делают все это в режиме "Выживания". Сейчас они создали уже 8 таких знаковых сооружений, хотя в этой популярной стратегии есть более 50 различных чудес света.

Самое интересное, что они делятся не простыми скриншотами готовых объектов, а короткими видео в духе Civilization VI. Стоит отметить, что в этой стратегии после создания такого чуда, геймеры могут увидеть специальный ролик со всеми этапами его строительства. Поэтому в своих записях энтузиасты решили использовать похожий интерфейс, а также оригинальную озвучку. Можно еще добавить, что они пытаются воспроизвести в точности даже этапы строительства.

Пользователям сети работы этих энтузиастов очень понравились, например, видео об Александрийском маяке собрало на Reddit более 5 тысяч лайков и немало положительных отзывов. В целом этот пост сразу же попал в число самых популярных в разделе Civilization. Напоследок стоит отметить, что все записи из этой серии можно посмотреть по этой ссылке.

Строительство Александрийского маяка в Minecraft: видео

Строительство Александрийского маяка в Civilization VI: видео

Строительство Висячих садов Семирамиды в Minecraft: видео

Строительство Висячих садов Семирамиды в Civilization VI: видео