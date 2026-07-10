Французский юмор в действии – какой предмет из Clair Obscur: Expedition 33 оказался самым редким

Энтузиасты собрали статистику, чтобы выяснить, какой предмет из популярной игры Clair Obscur: Expedition 33 нашли меньше всего геймеров. Результат – прекрасный пример французского юмора.

Иногда самым редким сокровищем в игре может оказаться не магический артефакт или легендарные доспехи, а обычное изделие из муки, спрятанное заботливыми разработчиками, сообщает 24 Канал.

Как багет стал ценнее мечей и заклинаний?

Clair Obscur: Expedition 33 сумела повторить невероятный рекорд Baldur's Gate 3, став лишь второй игрой в истории, завоевавшей все пять главных наград в номинации "Игра года", и заставив миллионы игроков исследовать каждый ее уголок.

При этом мир французского проекта просто-таки трещит от тайн, и отдельным испытанием в нем является сбор разнообразных скрытых предметов: от новых причесок до смертоносного оружия.

По данным портала Game Checklists, в игре насчитывается 1 161 уникальный предмет. Среди этого огромного разнообразия самым неуловимым оказался его величество багет. Это "оружие" нашли лишь 6% игроков.

Самое редкое оружие в игре / Фото с Reddit

Несмотря на то, что предмет доступен всем владельцам игры, путь к нему требует либо немалой удачи, либо детального знания скрытых механик.

Чтобы получить это своеобразное французское оружие, игрокам сначала нужно пройти основную кампанию и перейти в режим "New Game+".

Но это лишь половина дела: необходимо сохранить хотя бы один "Фестивальный токен" на протяжении всего первого прохождения, не потратив его у обычных торговцев, чтобы затем обменять на этот "запеченный тупой предмет", сообщает GamesRadar+.

Подробное руководство: смотрите видео

Игра никак не подсказывает о такой возможности, оставляя секрет на откуп случайности или коллективному уму сообщества.

Это действительно самый редкий предмет, который можно получить – просто свежеиспеченный рулет из хлеба,

– констатирует журналист GamesRadar+ Энтони Макглинн.

Появление такого оружия, как багет, выглядит идеальной внутренней шуткой от французской команды Sandfall Interactive, а то, что этот предмет в итоге стал самым редким, – лишь придает ему изящества.