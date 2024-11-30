В STALKER 2: Heart of Chornobyl нашли интересную пасхалку на легендарный момент из Call of Duty

Игроки украинской видеоигры STALKER 2: Heart of Chornobyl нашли в ней остроумную отсылку на известный момент из другого именитого проекта – Call of Duty: Modern Warfare.

Первый большой патч для STALKER 2 прибыл как раз вовремя, ведь сотни тысяч геймеров прямо сейчас исследуют волшебный мир Зоны от GSC Game World и находят там довольно интересные вещи, сообщает 24 Канал.

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Капитан Прайс был здесь

Хотя Чернобыльская зона отчуждения – это фундаментальная основа именно для серии STALKER, она появлялась не только в играх GSC.

К примеру, выпущена в далеком 2007 году Call of Dury 4: Modern Warfare также содержала миссию в Припяти, которая сквозь годы уже стала частью истории игровой индустрии.

В ней культовый Джон Прайс стрелял из снайперской винтовки в террориста Захаева с удобной позиции в отеле "Полісся".

Осторожно, далее спойлеры!

Так вот, оказывается, что в GSC решили отдать дань уважения одной из лучших частей CoD и установили снайперскую винтовку ровно на то же место, из которого "когда-то" стрелял Прайс.

Так что, теперь в Припяти желающие сталкеры могут немного поностальгировать и разжиться M701 Super – одной из лучших винтовок в игре.