В Counter-Strike 2 наконец-то появилась функция, которую фанаты ждали с момента релиза

Масштабное обновление Counter-Strike 2 принесло в игру немало изменений, среди которых возврат полезной функции, без которой некоторые игроки не представляли себе игру.

Valve как гром среди ясного неба выпустила обновление для CS 2, которое существенно изменит подход к игре для многих игроков.

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Среди перемен, которые коснутся не только профессионалов, но и рядовых геймеров наибольшее обсуждение вызвало возвращение удивительно полезной функции, а именно возможности "сменить руку" прямо во время игры.

В CS:GO с помощью специально назначенной клавиши, игрок мог взять оружие в другую руку, что помогало получить преимущество при стрельбе из-за укрытия в определенных ситуациях.

На релизе в CS 2 не оказалось этой механики, что огорчило поклонников игры. Однако последнее обновление от Valve возвращает фанатам долгожданную функцию.

Анонс возврата функции – смотреть видео

Однако, при этом не обошлось без негатива, ведь механика была несколько изменена.

В CS:GO после смены руки можно было стрелять буквально сразу, а вот в CS 2 персонаж игрока каждый раз выполняет анимацию извлечения оружия и пока она не закончится – не может произвести ни одного выстрела.

Из-за этого, у поклонников шутера от Valve остались смешанные ощущения от новшества, ведь с одной стороны они получили то, чего так долго ждали, а с другой желаемая функция теперь не такая полезная как раньше.