Counter-Strike 2 снова бьет рекорды, закончив март с наибольшим количеством игроков

Counter-Strike 2 все еще на вершине. Игра в очередной раз бьет рекорды популярности, завершив март с наибольшим средним количеством игроков за всю свою историю. Что же вызвало такой всплеск?

Опять рекорд

Март завершился большим обновлением от Valve, которое привлекло внимание игроков. Судя по всему, вернулись даже те, кто давно не заходил в игру. Здесь и обновление контента, и новые скины, и обновления для нескольких карт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

Смотрите также Какие карты Counter-Strike 2 являются самыми популярными среди профессионалов в 2025 году

В течение последних пяти месяцев среднее количество одновременных игроков неуклонно росло из месяца в месяц, пока не достигло кульминации в марте. В течение третьего месяца года среднее количество одновременных игроков составляло 1 039 662 человека.

Самым большим достижением стало то, что 15 марта CS2 превзошла свой предыдущий пиковый показатель одновременного онлайна и даже обогнала CS:GO, собрав перед экранами 1 824 989 человек.

Успехи Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 уже долгое время находится на первом месте по популярности, если измерять популярность показателями одновременного онлайна. Например, прямо сейчас, на момент написания статьи, в нее играют 1 234 649 человек. Ближайший конкурент, PUBG: BATTLEGROUNDS, не имеет даже половины этого количества, поскольку имеет 497 777 игроков. На третьем месте Dota 2 с ее 421 273 игроками.

Что интересно, победа в пиковом одновременном онлайне за все время существования принадлежит не Counter-Strike 2, а PUBG, поскольку игра в 2018 году смогла собрать 3 257 248 игроков, тогда как у CS2 это число составляет 1 824 989 игроков и было установлено 20 дней назад.

Некоторые игры иногда могут догнать и перегнать CS2, оставаясь на первом месте некоторое время, как это не так давно сделал Black Myth: Wukong, но потом они все равно теряют свои позиции. Counter-Strike – это своеобразная константа популярности в мире видеоигр с онлайн-составляющей.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!