Новая игра от ветеранов Naughty Dog обещает изменить мир шутеров – о чем Crossfire

Студия That's No Moon представила дебютную видеоигру, которой стал однопользовательский сюжетный шутер под названием Crossfire. Каким будет амбициозный проект – узнайте в материале.

Презентация Summer Game Fest 2026 подарила геймерам анонс чрезвычайно амбициозного шутера Crossfire, информирует 24 Канал.

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В 2021 году выходцы из именитых студий Infinity Ward и Naughty Dog объединились в компанию That's No Moon, с целью изменить жанр шутеров.

5 июня в рамках SGF 2026, они представили свой дебютный проект – Crossfire.

Тактический экшн с динамичным сюжетом расскажет историю наемницы Лейлы Кассем, чья, на первый взгляд, рутинная миссия в Атласских горах идет совсем не так, как планировалось.

Чтобы выжить ей приходится заключить "союз" с вражеским бойцом Делроем Кроссом, а вскоре после новоиспеченные напарники узнают, что оказались в эпицентре жуткого и непредсказуемого эксперимента.

Трейлер игры: смотрите видео

Игровой процесс будущей новинки сосредоточится на сочетании "стелса", перестрелок и использованиии уникальной системы укрытий.

Как рассказал директор игры Джейкоб Минкофф, их "Adaptive Cover" позволяет главной героине реагировать на местность и позиции врага в режиме реального времени, корректируя свою позицию, чтобы оставаться в укрытии, когда ситуация меняется, сообщает Dexerto.

Дата выхода Crossfire еще не объявлена, но известно, что игру следует ожидать на PS5, Xbox Series X|S и ПК.