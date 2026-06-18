В Crusader Kings 3 появится возможность занять Святой престол: игроки получат власть Папы Римского

Средневековые интриги в Crusader Kings 3 выходят на новый уровень. Разработчики решили погрузить игроков в мир церковной политики, где власть определяется не только армиями и династиями, но и влиянием религиозных институтов.

Об этом сообщают издательство Paradox Interactive и студия Paradox Development Studio.

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Разработчики объявили дату выхода By God Alone — следующего крупного дополнения для исторической стратегии Crusader Kings III. Релиз DLC запланирован на 30 сентября 2026 года.

Главная особенность дополнения заключается в том, что впервые серия позволит полноценно погрузиться в жизнь церковных правителей. Игроки смогут управлять теократическими правителями, в частности архиепископами, а также подняться до самой высокой должности в католическом мире — Папы Римского.

В Paradox описывают новый контент как попытку показать сложное переплетение политики, веры и борьбы за влияние в средневековой Европе.

Боритесь с искушениями, пока ваши правители пытаются следовать догматам своей веры, и попытайтесь выжить в противостоянии с церковной властью, авторитету которой подчиняются как земля, так и небеса,

– отмечают разработчики.

Религиозные споры, соборы и Великий раскол

By God Alone значительно расширит религиозную составляющую игры. Пользователи получат возможность инициировать и проводить богословские дискуссии, влиять на развитие церковных доктрин и участвовать в ключевых исторических событиях.

Среди новых механик заявлены:

религиозные дебаты и споры;

переговоры о распределении власти между монархами и папством;

участие во Вселенских соборах;

события, связанные с Великим расколом христианской церкви;

новая система духовного развития персонажей;

обновленная механика догматов веры;

динамичные святые места, которые будут меняться в зависимости от ситуации в игровом мире.

Фактически Paradox пытается сделать религию не просто дополнительным параметром персонажа, а полноценным инструментом политической борьбы. Это особенно важно для Crusader Kings 3, где интриги, дипломатия и личные амбиции персонажей часто играют большую роль, чем военные кампании.

Часть большого пятого сезона поддержки

Дополнение войдет в состав сезонного набора Chapter 5. Отдельно By God Alone будет стоить 20 долларов.

Вместе с новым анонсом разработчики также представили сюжетный трейлер, демонстрирующий атмосферу церковных интриг и борьбы за духовную власть в средневековой Европе.

В то же время By God Alone станет не единственным крупным обновлением в рамках пятого сезона поддержки игры. В четвёртом квартале Paradox также планирует выпустить дополнение Silk & Silver, подробности о котором компания пока раскрывает ограниченно.

Более шести лет разработки игры

Crusader Kings 3 дебютировала на персональных компьютерах 1 сентября 2020 года и быстро стала одной из самых успешных глобальных стратегий Paradox. Весной 2022 года игра появилась также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

За годы после релиза проект получил ряд крупных дополнений, которые расширяли дипломатию, ролевые механики, экономику и культуру различных регионов мира. Новое DLC продолжает этот курс, но на этот раз акцент смещается на одну из самых влиятельных сил средневековья — церковь.

Для поклонников серии это означает ещё больше возможностей создавать альтернативную историю: от скромного епископа до человека, определяющего судьбу всей христианской Европы.